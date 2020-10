Grilliasiakkaalla korona Pietarsaaressa – altistuneiden syytä tarkkailla vointiaan ja oireiden tullessa hakeutua testiin

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston tietoon on tullut, että Pietarsaaren Korv-Göransilla on keskiviikkona 30.9. klo 13.30–14.30 käynyt muualla asuva henkilö, jolla on todettu koronavirustartunta.

Henkilö oli tuolloin oireeton, mutta hänen arvioidaan olleen tartuttava. Sote-virasto tiedotti asiasta tiistaina 6.10. iltapäivällä.

Korv-Göransin, Mr Bankin ja Subwayn yhteisessä, Kävelykadun varrella olevassa ruokailutilassa edellä mainittuna aikana oleskelleita pyydetään ottamaan yhteys koronatestissä käyntiä varten, jos heillä ilmenee 14.10. mennessä hengitystieoireita, kuten yskää, nuhaa, kuumetta tai kurkkukipua.

Pietarsaari, Luoto ja Pedersören asukkaat voivat ottaa yhteyttä Malmin puhelinneuvontaan, puh. 06 786 1333.

Uudenkaarlepyyn neuvontanumero on 06 786 2701.

Testissä voi käydä kaikkina viikonpäivinä.