"Kokkola saa matkailullisesti vetovoimaisen Venetsialaisjuhlan", lupaa hotellijohtaja Jaki Silvennoinen

Kokkolan kaupunginhallituksen maanantaisen päätöksen mukaisesti ensi vuoden Venetsialaisten iltatapahtumat järjestetään uudessa tapahtumapuistossa. Tapahtuman konseptia kaupunki tulee kehittämään yhteistyössä Osuuskauppa KPO:n kanssa. Yhteistyölle järjestää Venetsialaisten iltatapahtumat KPO esitti kiinnostustaan viime keväänä.

– Uudessa tapahtumapuistossa järjestettävät iltatapahtumat kunnioittavat Venetsialaisten perinnettä veden, tulen ja valon juhlana, sanoo Original Sokos Hotel Kaarlen johtaja Jaki Silvennoinen.

Kokkolan kaupunki toimii tapahtuman yhteistyökumppanina.

- Haluamme, että Kokkolaan syntyy matkailullisesti vetovoimainen Venetsialaisviikonloppu. Käytössämme on digitaaliset markkinointialustat, joiden välityksellä saamme Venetsialaisille ja Kokkolalle laajan valtakunnallisen näkyvyyden, summaa Silvennoinen Osuuskauppa KPO:n edustajana ja painottaa matkailullisesti onnistuneen tapahtuman tuovan hyötyjä paikallisille yrityksille.

Hänen mukaansa Osuuskauppa KPO pääsee hyödyntämään Venetsialaisissa pitkää kokemustaan tapahtumajärjestäjänä. Kokkolalaiset tuntevat parhaiten Mustakari Memories-tapahtuman yli 20 vuoden ajalta.

Venetsialaisten iltatapahtumat ovat ikärajattomia ja maksullisia, ja niiden konseptia kehitetään parhaillaan.

- Venetsialaiset saattavat olla jopa ensimmäinen iso yleisötilaisuus uudessa tapahtumapuistossa. Kokkolalaiset ovat onnekkaita saadessaan viihtyisän ympäristön, joka on yksityiskohtiaan myöten suunniteltu tällaisia tilaisuuksia varten.

Silvennoinen sanoo, että Venetsialaisviikonlopun artistikattaukseen palataan hieman myöhemmin mutta lähtökohtana on, että kaikkinensa tapahtumat palvelevat kohderyhmiä mahdollisimman hyvin. Hänen mukaan se on varmaa jo tässä vaiheessa, että paikallisilla toimijoilla on vahva panos järjestelyissä.

Viime vuosina Kokkolan Matkailu Oy ja Kokkolan kaupunki ovat kantaneet päävastuun Venetsialaisten iltajuhlien taloudesta ja turvallisuudesta. Panostus on ollut kustannuksiltaan mittava, minkä lisäksi varsinkin turvallisuusjärjestelyt ovat vaatineet runsaasti henkilöresursseja.

- Toteutuessaan sopimus Osuuskauppa KPO:n kanssa vapauttaa kaupungille resursseja kehittää Venetsialaisten päivätapahtumia Kauppatorilla. Kaupunginhallituksen maanantaisen kokouksen jälkeen käymme seuraavaksi läpi sopimuksen yksityiskohtia, kertoo Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg.

Kaupallisen riskin iltatapahtumista kantaa Osuuskauppa KPO. Kaupunki puolestaan edellyttää järjestäjältä vastuullisuutta ja sitoutumista kokonaisuudessaan Venetsialaisten perinteiden vaalimiseen.

- Kaupunki päätti aloittaa neuvottelut sen jälkeen, kun Venetsialaisten tiimoilta meitä lähestyi alkukesästä useampikin tapahtumajärjestäjä. Osuuskauppa KPO:n esittämä tapahtumakonsepti vastaa parhaiten kaupunkistrategiaamme ja kunnioittaa Venetsialaisperinnettä, Jonne Sandberg perustelee ratkaisua.