Pännäisten koululla Pedersöressä on todettu koronavirustartunta – Koulu suljettu, 25 oppilasta karanteeniin

Pedersöreläisellä koululla on havaittu koronavirustartunta. Pännäisten koululla viime perjantaina oleskelleella henkilöllä on todettu positiivinen koronavirustartunta. Tartuntataudeista vastaava lääkäri Johanna Gripenberg on päättänyt, että koulu on suljettu keskiviikkona 7. lokakuuta, kunnes selviää, kuinka monta on saattanut altistua virukselle.

Tartunnan saanut henkilö oli oireeton päivällä mutta sai oireita perjantai-iltana. Tapaus voidaan jäljittää Vaasassa todettuun laajaan tartuntaketjuun.

Kaikki 5. ja 6. luokan 25 oppilasta ovat altistuneet virukselle. He ovat karanteenissa kahden viikon ajan 15. lokakuuta asti. Heidät testataan keskiviikkona. Oppilaat siirtyvät etäopetukseen huomisesta lähtien.

Ylimääräisenä turvatoimena myös 3. ja 4. luokan oppilaat pysyvät kotona koulusta loppuviikon ajaksi. Muut henkilöt, jotka ovat oleskelleet koulussa ja saattaneet altistua tartunnalle, ovat karanteenissa 15. lokakuuta asti. Oireilevat henkilöt testataan.

Esikoulu ja ensimmäisen sekä toisen luokan oppilaat palaavat normaaliin opetukseen torstaina. He eivät ei ole olleet lähiyhteydessä tartunnan saaneeseen henkilöön.

Kunnan muissa kouluissa ja päiväkodeissa toiminta jatkuu toistaiseksi normaalisti.

