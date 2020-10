Vaasan sairaanhoitopiiri on siirtynyt koronavirusepidemian leviämisvaiheeseen. Vaasan sairaanhoitopiirin kuntia ovat Luoto, Pietarsaari, Pedersöre, Uusikaarlepyy, Vöyri, Mustasaari, Vaasa, Laihia, Maalahti, Korsnäs, Närpiö, Kaskinen ja Kristiinankaupunki.

Vaasan sairaanhoitopiiri antoi uusia suosituksia Pohjanmaan alueelle. Uusi vahva suositus on nyt, ettei koko Pohjanmaan alueella järjestettäisi yli 50 hengen tilaisuuksia 25.10. saakka. Syysloman lähestyessä kansalaisia halutaan myös muistuttaa sosiaalisten kontaktien rajoittamisen tärkeydestä ja tarpeettoman matkustelun välttämisestä.

Keskiviikkona 7.10. positiivisten näytteiden kokonaismäärä oli 334. Kahden viikon ilmaantuvuusluku 100 000 henkilöä kohden on piirin alueella 136 ja Vaasassa jo 330, mikä kertoo tilanteen todellisesta vakavuudesta. Positiivisten näytteiden osuus on yli 11% ja tartuntojen päivittäinen kasvunopeus yli 10%. Positiivisten näytteiden suuresta määrästä johtuen on tartuntaketjujen jäljittäminen osoittautunut varsin työlääksi ja aikaa vieväksi tehtäväksi. Suurin osa tartuntaketjuista ei olekaan selvillä. Tartunnan saaneista valtaosa on nuoria aikuisia.

Leviämisvaiheeseen siirtyneessä Vaasan sairaanhoitopiirissä toivotaan nyt, että vahvat suositukset alkavat tehota ja niiden avulla koronavirusepidemian leviäminen alueella saataisiin hallintaan.

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella ei suositella järjestettävän yli 50 hengen tapahtumia. Vahva suositus jättää yli 50 hengen tapahtumat järjestämättä on Pohjanmaalla voimassa 25.10. saakka, jonka jälkeen tilannetta arvioidaan uudelleen. Suositus on suunnattu erityisesti Vaasan ulkopuolisille alueille, sillä Vaasan kaupunki on asettanut kokoontumisista omat rajoituksensa.

Työpaikoille suositellaan taukojen porrastusta ja suojaetäisyyksien pitämistä sekä kasvomaskien käyttöä jo aikaisemmin annetun suosituksen mukaisesti.

Syyslomaa vietetään Pohjanmaalla ensi viikolla eli viikolla 42. Lomaa viettäviä alueen asukkaita halutaan muistuttaa suosituksista, joilla koronavirusepidemian leviämistä voidaan estää. Lomatekemisiä kannattaa keskittää nyt mahdollisimman paljon kotiympäristöön ja nauttia ajasta perhepiirissä. Sosiaalisten kontaktien määrää on suositeltavaa rajoittaa ja tarpeetonta matkustelua välttää.

– Käytäthän kasvomaskia aina julkisissa tiloissa kodin ulkopuolella ja jääthän kotiin lievienkin hengitystieoireiden ilmaantuessa, pidä turvaväliä ja jää kotiin lievissäkin oireissa patistellaan tiedotteessa.

Kasvomaskeja suositellaan pidettävän aina mukana ja helposti saatavilla, jolloin suojain voidaan ottaa käyttöön aina tarvittaessa. Ensisijaisesti jokainen kansalainen hankkii itse kasvomaskinsa. Alueen kunnat ovat kukin järjestäneet omilla käytännöillään kasvomaskien jakelun vähävaraisille.