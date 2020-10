Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Syyslomat alkavat ensi viikolla. Etukäteen on pelätty, että koronavirus lähtee leviämään entistä laajemmalle syyslomien vuoksi.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkosen mukaan huoli on aiheellinen.

– Tautitilanne on mennyt koko Suomessa huonompaan suuntaan. Moni on varmasti varannut erilaisia matkoja ja reissuja syyslomalle, mutta riskinä on, että tauti lähtee leviämään tehokkaammin niiden vuoksi, Rahkonen sanoo.

Etelä-Suomessa ja esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla syyslomaa vietetään ensi viikolla, Pohjois-Pohjanmaalla viikolla 43.

Minkäänlaisia virallisia määräyksiä syysloman viettoon ei ole annettu, mutta Rahkonen kehottaa kaikkia huolellisuuteen.

– Riskit ovat aika isot lähtipä reissuun minne päin Suomea tahansa. Matkalle lähteminen jää jokaisen omaan harkintaan, mutta yökerhot ja ravintolaillat jättäisin nyt väliin.

Rahkosen mukaan tavallisia syysloma-aktiviteetteja voi kuitenkin tehdä, kunhan vain muistaa käyttää järkeä ja välttää massatapahtumia ja tilanteita, joissa ihmiset pakkautuvat yhteen.

– En näe esimerkiksi isoa riskiä siinä, jos perheen kanssa lähtee mökille.

Riskinä kuitenkin on, että koronavirusta kulkeutuu Keski-Pohjanmaalle muualta Suomesta saapuvien syyslomailijoiden mukana. Sukuloinnin suhteen on oltava tarkkana.

– Sanoisin sukulaisille, että tervetuloa tänne, jos olette terveitä. Koska osa tartunnoista on ollut hyvin lieväoireisia, sukuloimaan ei saa lähteä, jos on vähäisiäkään oireita tai ei tunne itseään muuten terveeksi, Rahkonen muistuttaa.

Perinteiset koronaohjeistukset pätevät myös syyslomalla: käsiä on pestävä ja desinfioitava, turvavälejä noudatettava ja maskia käytettävä tarpeen mukaan.

– Peräänkuulutan omaa tervettä harkintaa menojen ja käyttäytymisen suhteen. Niin syysloma onnistuu kaikista parhaiten.

