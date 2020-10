Ylivieskassa todettu torstaina uusi koronatartunta – Koronavirusepidemia on kiihtynyt selvästi lähes koko maassa

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedotti, että Ylivieskassa on torstaina 8. lokakuuta todettu yksi uusi koronavirustartunta. Tartunta on Ylivieskan kuudes vahvistettu koronatapaus. Tartunnan saanut sairastaa kotonaan. Altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin. Tartunta on peräisin Kallion alueen ulkopuolelta.

Kallion mukaan torstaina todettu tapaus ei liity 2. lokakuuta ilmoitettuun tartuntaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedotti torstaina, että uusien koronavirustapausten määrä Suomessa on lisääntynyt viikoittain merkittävästi viimeksi kuluneen kuukauden ajan. Tautitapausten ilmaantuvuus on jyrkässä nousussa ja positiivisten näytteiden osuus testatuista on jatkanut kasvuaan. Yli puolessa uusista tautitapauksista tartunnanlähde jää epäselväksi.

Torstaina päivitetyn THL:n koronakartan mukaan varmistettuja tautitapauksia on nyt Suomessa epidemian alusta lähtien 11 345. Uusia tartuntoja varmistettiin vuorokaudessa 296. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 346.

THL:n kartalle on koottu sellaiset kunnat, joissa on vähintään viisi laboratoriovarmistettua koronatapausta.

Kallion kunnista THL:n kartalla oli ennen Ylivieskaa Nivala yhteensä 12 tapauksella. Kalajokilaaksosta kartalla on lisäksi Reisjärvi 12 tartunnalla.

Torstain päivityksessä Raaheen tuli kaksi uutta tapausta. Oulussa uusia korotapauksia oli neljä.