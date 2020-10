Soiten alueella on jälleen todettu kolme uutta koronavirustartuntaa. Tartunnat liittyvät Vaasan tartuntaketjuun. Altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalan osastolla on hoidossa yksi koronapotilas.

Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana Soiten alueella on tällä hetkellä 28 / 100 000 asukasta. Koronavirustesteistä alle 1 prosentti on positiivisia tuloksia. Kuluneen kahden viikon aikana Soiten alueella on todettu yhteensä 22 koronavirustartuntaa. Yhteensä koko pandemian aikana Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on nyt todettu 64 koronavirustartuntaa.

Kruunupyyn yksiköissä otetaan voimaan vierailukielto: tehostetun palveluasumisen kaikissa yksiköissä rajoitetaan vierailuja 8.11.2020 saakka. Soite kuitenkin mahdollistaa turvalliset vierailut esimerkiksi pleksien välityksellä, terasseilla sekä videopuheluiden avulla.

Vammaispalveluiden toimintakeskus Kompassissa ja päivätoimintayksikkö Regnbågenissa otetaan erityisjärjestelyt käyttöön ajalla 9.10.–8.11.2020.