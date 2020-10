A-studiossa (28.9) keskusteltiin laittomasta ulkomaisesta työvoimasta sekä alipalkkauksesta. Ohjelmassa oli mukana haastateltavana myös työministeri Tuula Haatainen. Totean myös, että mielestäni Suomella ja suomalaisilla on ehdottomasti paras hallitus vuosikymmeniin, mutta eihän kaikki voi aina mennä kuten Strömsössä. Vaikka kuinka yritin katsoa ohjelmaa niin sanottujen ”työväenliikkeen punertavien” lasien läpi, niin ministerin vastauksia kuunnellessani en oikein tiennyt itkeäkö vai nauraa.

Ministeri löi kyllä tomerasti ja ihailtavasti nyrkkiä pöytään paheksuessaan työvoiman riistoa. Sen sijaan kysyttäessä mahdollisista toimenpiteistä vääryyksien korjaamiseksi, muuttui asenne kovin selitteleväksi. Toimenpiteet mihin ehkä ollaan ryhtymässä, tuntuvat allekirjoittaneesta lähinnä kosmeettisilta, tyyliin – vähän pakkelia pintaan, niin hyvä on. Edes alipalkkauksen kriminalisointia ministeri ei pystynyt suoraan lupaamaan. Ministeri puhui myös työryhmistä, joita perustetaan tai on jo olemassa pohtimassa näitä asioita. Näitä komiteoita on vuosien varrella varmasti tullut ja mennyt sen verran, että uskoakseni näitä lausuntoja on poliittisilla päättäjillä jo tarpeeksi kasassa. Enää vaaditaan vain sitä kuuluisaa poliittista tahtotilaa.

Tartun nyt näihin harmaan talouden torjunnan resursseihin, johon hallitus on päättänyt lisätä ensi vuodelle rahaa 20 miljoonaa euroa. Tämä summa on kuin ”hyttysen pieru Saharassa”. Kyse on kuitenkin miljardiluokan ongelmasta, jossa valvovilta viranomaisilta sekä ammattiliitoilta loppuvat tällä hetkellä pahasti eväät kesken asian hoitamisen kanssa. Tästä rahasta pitäisi riittää monenlaisen talousrikollisuuden tutkintaan. Vai onko tosiaan niin, että maamme kilpailukyvyn ylläpitäminen vaatii myös ”orjatyövoimaa”, ja tämän vuoksi tähän ongelmaan ei halutakaan puuttua tosissaan?

Ihmettelen suuresti, että minkälaisessa todellisuudessa siellä Arkadianmäellä elellään. Ovatko ministerit ja kansanedustajat vieraantuneet työelämän tosiasioista? Tämä ongelma ei koske pelkästään ulkomaista työvoimaa, vaan vuosien varrella eri hallitukset ovat kasanneet työttömien niskaan erilaisia velvoitteita (kannustimia), ja niiden laiminlyönneistä vielä roppakaupalla sanktioita. Nämä toimet ovat ajan saatossa olleet osaltaan ”kannustamassa” ahdinkoon joutuneita ihmisiä näiden ”puliveivausyritysten” kynsiin.

Ehdottaisin päättäjille, että menkääpä tutustumaan sinne kentälle tai laittakaa sinne edes ne virkamiehet, jotka näitä ehdotuksia miettivät ja laativat. Kysykää ammattiliitoista, aluehallintovirastoista sekä muilta valvovilta viranomaisilta, paljonko siellä on tiedossa eriasteista riistämistä, alipalkkausta ja työehtojen polkemista. Nämä saadut luvut voi sitten kertoa jollakin vielä tuntemattomalla luvulla, koska näilläkin instansseilla on tiedossa vain murto-osa näistä tapauksista. Tämä sen vuoksi, että ihmiset eivät uskalla puhua, tai sitten työntekijät eivät läheskään aina tiedä, että heitä ”kusetetaan”.

Valvontaresurssien lisäksi myös lainsäädäntö tulee saattaa sellaiseen ”kannustavaan” kuntoon, että houkutus tällaiseen hämärään ”liiketoimintaan” olisi huomattavasti pienempi. Ammattiliittojen kanneoikeus ja alipalkkauksen kriminalisointi sekä tuntuvat sanktiot lain rikkomisesta olisivat merkittäviä askeleita työmarkkinoiden tervehdyttämisessä ja harmaan talouden torjunnassa. Myös pääurakoitsijat ja työn tilaajat tulisi laittaa entistä suurempaan valvontavastuuseen sekä kovempien sanktioiden piiriin.