On syytä olla iloinen siitä, että suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen on erityisesti tällä vuosituhannella kehittynyt myönteiseen suuntaan. Näin on tapahtunut myös meillä Keski-Pohjanmaaalla. Nyt on mahdollisuus tulla ulos kaapista ja olla oma itsensä. Tätä syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden myönteistä kehitystä tulee jatkaa.

Veikko Lavi sanoi jo vuosikymmeniä sitten, että jokainen ihminen on laulun arvoinen. Tässä hengessä on hyvä mennä eteenpäin.

Minusta tästä tulevan vuoden Pride-tapahtumasta tulee tehdä yhteinen juhla. Sateenkaariliput liehuvat kaduilla ja kaupungin lippusaloissa juhlistavat tätä edistyksen juhlaviikkoa kauniit Suomen siniristiliput.

Tulevaa valtakunnallista arvokasta tapahtumaa on syytä juhlistaa Suomen lipuilla. Ollaan onnellisia siitä, että myönteistä kehitystä on tapahtunut. Nyt ei ole aihetta rakentaa vastakkainasettelua eikä raja-aitoja ihmisten välille vaan mennä iloisen musiikin tahdissa marssien eteenpäin.

Erilaisuuden tunnustaminen ja hyväksyminen on yhteiskunnan rikkaus.