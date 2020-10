Keskipohjanmaan päätoimittajalta: Miksi mitkään keinot eivät tunnu riittävän, kun kiusataan – Väkivallalla ja kiusaamisella on rajut jäljet

Kun lukee perjantain Keskipohjanmaasta nuoren Toholammilta kotoisin olevan naisen tarinaa, ei voi kuin järkyttyä. Aikuisuuden kynnyksellä oleva ihminen on kokenut sellaisia asioita, joita ei saa tapahtua.

Koulukiusaamisen tai koulussa tapahtuneen väkivallan seuraukset ovat surulliset. Läheisistä tuntuu pahalta se voimaton taistelu, jota he ovat käyneet koulun ja kunnan kanssa. Arkijärjellä se tuntuu niin kummalliselta, että toiset lapset ja nuoret voivat kohdella luokkakaveriaan kaltoin vuosikausia eikä kukaan mahda mitään. Aina ei ole kysymys siitä, että lapsi ei ole kertonut tai kukaan ei ole huomannut.

Koulukiusaaminen tai ennemminkin koulussa tapahtuva väkivalta, pahoinpitelyt tai muut teot voivat olla myös rikoksia, joihin on puututtava. Kouluissa tehdään rikoksia, joiden selvittäminen kuuluu poliisille. Kunnianloukkaukset tai pahoinpitelyt eivät ole ainoastaan soviteltavia asioita. Puuttuuko kouluista tietoa siitä, milloin pitää ottaa yhteyttä esimerkiksi poliisiin tai muihin viranomaisiin?

Kiusaamisesta puhuminen saattaa tuntua jopa vähättelyltä, kun kyse on rankasta tapauksesta. Myös muut kiusaamisen muodot kuin fyysinen väkivalta ovat vakavia asioita. Koulukiusaamisesta puhuttaessa on tarpeen käyttää karuiltakin tuntuvia termejä, että asia tulee selväksi.

Koulussa tai koulukavereiden kesken tapahtuvaan kiusaamiseen pitää puuttua kaikkien osapuolten takia. Ikävät asiat voivat jäädä kummittelemaan mieleen, jos niihin ei puututa. Aikuisten tehtävä on opettaa, mikä on oikein ja väärin. Omaa lasta tekee mieli puolustaa, mutta parasta puolustamista on puuttua silloinkin, kun oma lapsi on syyllinen.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoi viime viikolla Keskipohjanmaassa, että alaikäisen vanhemmat ja huoltajat ovat lapsiinsa nähden valvontavastuuasemassa. He voivat periaatteessa olla jopa rikosoikeudellisessa vastuussa tämän velvollisuuden tietoisen laiminlyönnin seurauksena toteutuneista rikoksista. Vaikka näin harvoin tapahtuu, oikeusministerin lausunto kuvastaa asian vakavuutta.

Keskipohjanmaa toivoo lukijoiden kertovan kokemuksistaan. Toimitus ottaa vastaan myös niitä kokemuksia, joissa kiusaaminen on saatu kuriin ja lopputulos on onnellinen. Julkaisemme kertomuksia lähipäivinä ja -viikkoina.

