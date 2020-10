Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Knockemstiff – hyvää miestä ei hevin löydä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

★ ★ ★ ★

The Devil All the Time. Ohjaus Antonio Campos, 2020Netflix

Hyvää miestä ei hevin löydä, kirjoitti syvän etelän ankarin kirjailija Flannery O’Connor. Myös Donald Ray Pollock kuvaa romaaneissaan karuja ihmiskohtaloita. Paikkakunta Knockemstiff kuulostaa keksityltä, mutta on kertoja-Pollockin kotikaupunki.

Aiheita kaihtamaton ohjaaja Antonio Campos tarjoilee keitoksen. The Devil All the Time nimenä varoittaakin, ettei tv-elokuvaa voi suositella herkimmille.

Knockemstiffissä eivät säännöt päde. Episodimaisessa tarinassa toivo on asetettava nuorena Hämiksenä tunnetun Tom Hollandin rehtiin hahmoon.