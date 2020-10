Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: Kotimaisen elokuvan Jussi-juhlat lähestyvät

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Tulipas nyt rikossarjaa ja jännärielokuvaa TV-viikkoliitteen etusivun nostoihin! Dramatiikkaa on helppo synnyttää laittomuuksista, väkivallasta ja muista kauheuksista. Onhan se outoa, miten turvalliselta sohvalta aidossa tai kuvitellussa takan lämmössä on katsoa ohjelmia, joissa ratkotaan mysteerejä ja jännätään, jääkö syyllinen käpälälautaan. Kielletyssä on jotain kutkuttavaa. Onneksi sen voi ottaa satuna.

Aivan muunlaista löytää, kun virittää odotukset tuleviin ensi viikon Jussi-juhliin. Niissä palkitaan kaunista ja hyvää, kuten Tottumiskysymys ja Aurora sekä Koirat eivät käytä housuja. Suomifilmeissä näkyy surullisia ja uskomattomia tarinoita, mutta myös toivoa ja valoa alkavaan pimeään kauteen.

Jussi-gaala MTV3-kanavalla keskiviikkona 14.10. klo 19.30. Jusseista lisää Keskipohjanmaan lauantain kulttuurisivuilla.