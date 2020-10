Lukijan mielipide: Sote-uudistuksen lausuntokierros on päättynyt – "Kruunupyyn kunta on tärkeä Soiten toiminnan kannalta ja Soite on meille kruunupyyläisille erittäin tärkeä"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Sosiaali- ja terveysministeriön 25.9.2020 päivätyn tiedotteen mukaan sote-uudistuksen lakiesityksistä jätettiin yhteensä 773 lausuntoa. Lausuntonsa antoivat alueen kunnat, maakunnat, kuntayhtymät ja useat muut yhteisöt.

Keskipohjanmaassa (24.9.2020) oli useamman henkilön näkemyksiä ja kannanottoja Kruunupyyn kunnan ja Soiten yhteistyöstä mahdollisen uudistuksen jälkeen. On erinomaisen hyvä, että niin usea taho näkee Soiten ja Kruunupyyn yhteistyön jatkumisen tärkeyden myös tulevaisuudessa. Kruunupyyn kunta on tärkeä Soiten toiminnan kannalta ja Soite on meille kruunupyyläisille erittäin tärkeä. Kunta on Kokkolan jälkeen Soiten toiseksi suurin palvelujen käyttäjä.

Kruunupyy on Soiten jäsenkunta. Kuntayhtymässä on myös sopimuskuntia yhteensä 9 kuntaa, esim. Kalajoki, Ylivieska ja Pietarsaari. Reisjärvi on Soiten osajäsenkunta. Soite tuottaa Kruunupyyn kunnan kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Vain lasten päivähoito on kunnan omana toimintana. Tämän johdosta Kruunupyyn osakkuus Soitessa poikkeaa sopimuskunnan tai osajäsenkunnan asemasta.

Edellä mainitsemassani lehdessä esitettiin erilaisia näkemyksiä ja mahdollisuuksia Soiten ja Kruunupyyn yhteistyöstä sote-uudistuksen jälkeen. Kruunupyyn kunnanvaltuusto käsitteli ja päätti 7.9.2020 kunnan lausunnosta sote-lakien luonnoksista. Esitin kokouksessa yksinkertaisen ja lainsäätäjän kannalta helpon ratkaisun siitä, miten Soiten ja Kruunupyyn yhteistyö voidaan lainsäädännön keinoin turvata uudistuksen jälkeen.

Sote-maakuntalain 3 § on otsikoitu: Sote-maakunnan jäsen. Pykälässä on mainittu neljä eri mahdollisuutta siitä, miten sote-maakunnan jäsenyys muodostuu. Tein valtuuston kokouksessa sellaisen esityksen, että tähän kolmanteen pykälään lisätään viides kohta, mikä muodostaisi sote-maakunnan jäsenyyden. Esitykseni oli: Kunnat, joilla on jo olemassa toimiva sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuspalvelun yhteistyö maakuntarajojen yli historiallisista, maantieteellisistä ja kielellisistä syistä. Tällä lisäyksellä Kruunupyyn kunta kuuluisi tulevaan Keski-Pohjanmaan sote-maakuntaan, mutta jatkaisi muilta osin Pohjanmaan maakunnassa. Tämä lisäys kolmanteen pykälään turvaisi henkilöstön aseman, jatkaisivat nykyisissä tehtävissään. Täyttäisi demokratiavaatimuksen, Kruunupyyn asukkaat osallistuisivat Keski-Pohjanmaan sote-maakuntavaaliin.

Valtion rahoituksen ohjaaminen olisi yksinkertaista eli rahoitus suoraan sille sote-maakunnalle, joka palvelut järjestää. Edellä mainittu lisäys sote-maakuntalain kolmanteen pykälään ei loukkaa tai heikennä millään tavoin minkään muun kunnan tai yhteisön etuuksia tai oikeuksia. Tiedossani on vain kolme kuntaa Suomessa, jotka ovat maakuntajaon mukaisesti toisessa maakunnassa, kuin niiden sote-palvelujen tuottajat. Nämä kunnat ovat Kruunupyyn lisäksi Myrskylä ja Pukkila.

En hyväksy sitä, että Kruunupyyn sosiaali- ja terveyspalvelut sote-uudistuksen jälkeen järjestetään sote-maakuntien sopimuksen mukaisesti. Me emme halua olla minkäänlaisen kaupankäynnin kohde. Kuuntelevatko lainsäätäjät meitä ja kunnioittavatko alueen asukkaiden näkemyksiä?

