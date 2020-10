Viikon viiniarvio: Kypsytettyä valkoviiniä Veronasta Italiasta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viiniarvio

Sartori Marani Appassimento 2016, Italia, 12,59 €.

Appassimentot ovat olleet jo pitkään italialaisten punaviinien nykypäivää. Osittain kuivatuista, rusinamaisista rypäleistä tehdyt viinit ovat olleet vähän normaalia makeampia, maukkaampia ja tuhdimpia kuin Pohjois-Italian viinit yleensä. Mutta mitä voi odottaa kun valkoviinin etiketissä lukee appassimento?

Sartori Marani Appassimento 2016. ALKO

Sartorin Marani on Veronan tuote, kuten Shakespearen Romeo ja Julia. Valkoviinin tuoksu on heti ensi nuuhkaisulla runsas ja raskas, tamminen, persikkainen ja kaikkea muuta kuin raikas. Sitrusta on, mutta sekin aika pehmeää. Täytyy myöntää, että käytetty rypäle Garganega ei ole tutuimpia, siitä on vuosia kun olen sitä viimeksi maistanut.

Viinin maku on silti runsaan hedelmäinen ja maukas, kypsä sitrus kohtaa päärynän ja persikan. Kokonaisuus on kieltämättä herkullinen ja täyteläinen, vaikka hapokkuus on huomattavasti pehmeämpää kuin esimerkiksi rieslingeissä. Parasta tässä viinissä on se, että se on helppo yhdistää vaikka lohiruokiin tai kanan kanssa. Se kestää jopa tuhdimpaa mausteisuutta hyvin ja täyteläisempiä ruokia. Positiivinen kokemus, vaikka arvaan että raikkaiden valkkareiden ystävät eivät tästä innostu.