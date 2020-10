Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedun Ylivieskan-toimipisteessä vahvistettiin koronavirustartunta perjantaina – Toistakymmentä altistunutta, yksikkö siirtyy etäopetukseen ensi viikoksi

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedun Ylivieskan-toimipisteessä on vahvistettu koronavirustartunta perjantaina iltapäivällä, tiedottaa peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Kallion tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt sairastuneen tartuntatautilain mukaiseen kotieristykseen ja lähikontaktit karanteeniin. Altistuneet on kartoitettu, ja heihin on oltu yhteydessä perjantaina.

Altistuneita opiskelijoita on 11 ja lisäksi jonkin verran henkilökunnan jäseniä. Heidät ohjataan koronavirustestaukseen. Varotoimenpiteenä testataan myös muuta henkilöstöä, jotka ovat kotona karanteeninomaisissa olosuhteissa, kunnes testitulokset tulevat. Kalliosta ollaan henkilöihin suoraan yhteydessä.

Ylivieskan-toimipisteen opetus järjestetään ensi viikon osalta etäopetuksena. Tukipalveluhenkilöstö siirtyy mahdollisuuksien mukaan etätöihin.

Tällä hetkellä tilanne on rauhallinen eikä etätyömääräys ulotu kaupungin muihin oppilaitoksiin. Tilannetta seurataan aktiivisesti, ja peruspalvelukuntayhtymä Kallio ja Ylivieskan kaupunki ilmoittavat tilanteen mahdollisista muutoksista nettisivuillaan. Oppilaita ja vanhempia informoidaan myös Wilmassa.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion pandemiatyöntekijät kehottavat alueen asukkaita pysymään rauhallisina ja muistamaan hygieniaohjeet. Huolellinen käsihygienia, yskiminen tai aivastaminen hihaan sekä turvavälit estävät tehokkaasti viruksen leviämistä. Jos turvavälejä ei voida noudattaa, suositellaan käyttämään kasvomaskia.

//9.10. kello 20.17 Muokattu jutun alkua.