Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kouluruoka on osalle lapsista jopa päivän pääateria – Ota kantaa kouluruokaan kommenttikentässä

Suomalainen kouluruoka on käsite ja harvinaisuus koko maailmassa. Suurimmaksi osaksi eri puolilla maailmaa lapsilla on eväitä tai he syövät lounaansa kotona. Suomalaiseen koulussa tarjottavaan lounaaseen kuuluu sekin erikoisuus, että se ei maksa vanhemmille mitään paitsi tietysti verojen kautta.

Keskipohjanmaa kävi läpi koko levikkialueen kuntien kouluruuan hinnat ja heti oli havaittavissa, että hinta per ateria vaihtelee suurestikin.

Kannus 2,45 euroa, Kokkola 2,34 euroa ja Halsua 5,70 euroa. Muun muassa tämän verran maksaa oppilaan kouluruoka Keskipohjanmaan vaikutusalueella Opetushallituksen julkaiseman tilaston perusteella. Kokkolassa ruoka on alueen halvinta, Halsualla taas kalleinta, kerrotaan viime maanantaina julkaistussa jutussa (5.10).

Mistä hintaerot sitten johtuvat? Ainakaan suoraan ei voi tehdä sellaista johtopäätöstä, että halvin on huonointa. Koulujen koko vaikuttaa, samoin se, onko keskuskeittiötä ja vaikkapa ostetaanko perunat valmiiksi kuorittuina vai multaisina.

Halsuan yhtenäiskoulun rehtori Hanne Jylhä kertoo, että paikkakunnalla kouluaterian hintaa nostaa todennäköisesti laadukkaisiin raaka-aineisiin panostaminen ja lähiruoka. Rehtorin mukaan se on ollut sellainen asia, josta ei ole haluttu säästellä. Halsualla ei ole myöskään keskuskeittiötä, vaan kouluruoka valmistetaan koulun omalla keittiöllä, jossa työskentelee emäntä ja keittäjä.

Opetusneuvos Marjaana Manninen Opetushallituksesta muistuttaa, että kouluruuan vertailussa hinta on vain yksi mittari. Ruokailu on kokonaisuus, joka kuuluu opetussuunnitelmaan. Hänen mukaansa ruokailuympäristön viihtyvyydellä on merkitystä sekä sillä, että kaikki oppilaat ehtisivät syödä kiireettömästi. Näissä vaatimuksissa on varmasti parantamisen varaa melkein jokaisessa koulussa.

Kouluaterioiden suunnittelussa tasapainoillaan lasten ja nuorten makumieltymysten, rahan ja ravitsemussuositusten paineessa.

Esimerkiksi Kannuksessa koulujenkin ruoka valmistetaan Kotirannan keskuskeittiöllä. Kouluilla on käytössä kuuden viikon kiertävä ruokalista. Kerran vuodessa listalta poistetaan vähemmän suosittuja ruokia, suosituimpia lisätään ja yritetään löytää listalle jotain uutta ravitsemussuositukset huomioiden.

Osalle lapsista kouluruoka on päivän pääateria ja jopa ainut lämmin ruoka. Siksikin on tärkeätä, että ruoka on hyvää, terveellistä ja että sitä on riittävästi.