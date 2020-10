Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Solmimalla tehtävät makramee-käsityöt ovat kokeneet uuden tulemisen. Tänä syksynä joka taholta kerrotaan, että tämän hetken suosikkitekniikka on makramee. Kansalais- ja työväenopistojen kursseille on jopa jonoa.

Taito Keski-Pohjanmaan ohjeella valmistuu seinävaate Vilkas. Työ tehdään kolmella erilaisella makrameesolmulla, joka ovat ryijysolmu, kaksoistasosolmu ja kohosolmu. Tässä tarkemmat ohjeet:

Makramee-töissä käytetään erilaisia solmuja. Kuvassa kohosolmu. Taito Keski-Pohjanmaa

Trendit tulevat ja menevät käsityömaailmassa.

– Ensin tuli kauhea virkkausbuumi, sitten kirjonta, ja nyt makramee. Voi olla, että erilaiset punonnat pysyvät nyt jonkin aikaa. Tulee kaikenlaista korinpunontaa. Ekologiset jutut kuten kierrätyshuopa voivat myös tehdä tuloaan, arvelee Sari Vierimaa Ylivieskan seudun kansalaisopistosta.

Hän toivoo, että omatekoisista, persoonallisista vaatteista tulisi käsityöharrastajille iso trendi – olipa tekniikkana sitten ompelu, neulominen tai vaikka virkkaaminen.

– Toivon, että se olisi se seuraava buumi, jotta pääsisimme eroon tekstiilijäte-pikamuodista.

Keskipohjanmaa ryhtyi keväällä julkaisemaan käsityöohjeita. Kaikki ohjeet ja ideat löydät kootusti täältä:

Villalangasta ja kuteesta virkattu matto

Viiskulma matto virkataan villalangasta ja matonkuteesta. Riikka Karppinen

Moni virkkaamista harrastava on virkannut mattoja kuteesta hyvin paksulla koukulla. Maton voi kuitenkin valmistaa myös juoksuttamalla kudetta villalangasta virkattujen silmukoiden sisällä, kuten Marttojen Viiskulma-matossa. Silloin riittää pienempi koukku.

Viiskulma-matto on virkattu 7 Veljestä multiraitalangasta, josta saa näyttävän maton yhdistämällä sen paksumman kuteen kanssa. Kuteena voi käyttää niin matto- kuin ontelokudettakin. Työssä voi hyödyntää myös moppi- tai sisal-lankaa.

Samalla tekniikalla voi myös virkata patalappuja tai pannunalusia.

Vanhoista tietosanakirjoista kirjasiili

Lopuksi tee korkista siilille silmät ja hattu leikkaamalla pahvista lieri. Pia Räihälä

Ammoin hankituilla tietosanakirjoilla on nykyään vähän käyttöä, kun osa tiedoista on vanhentunut ja ajantasaiset faktat löytyvät useimmiten internetistä. Voi olla, että kirjahyllyssä on muitakin hyödyttömäksi jääneitä opuksia, jotka eivät oikein kellekään kelpaa.

Vanhasta tietosanakirjasta voi taitella soman kirjasiilin. Tässä ohje ja lista tarvikkeista:

Kalajokinen käsityöalan yrittäjä ja kädentaitojen ohjaaja Nina Forss on teettänyt kirjasiilejä kansalaisopiston Käsitöitä lapsen kanssa -kurssilla ja kertoo, että yllättävän hyvin lapsetkin jaksoivat kirjan sivuja taitella.

Hyönteishotelli pölyttäjiä varten

Hyönteishotellin asunnot porataan kahden senttimetrin välein toisistaan. Tanja Känsäkoski

Sijoita hyönteishotelli suojaiseen paikkaan. Tanja Känsäkoski

Ötökkähotellioppaan laatinut kannuslainen Tanja Känsäkoski neuvoo, miten rakennat hotellin hyönteisille. Hyönteishotelli tehdään koivuklapista, johon porataan reikiä. Puisen hyönteishotellin materiaaliksi sopii parhaiten hyvin kuivatettu lehtipuu.

Korsipesän voi tehdä tölkkiin tai vaikka maitopurkkiin, josta on leikattu yläosa irti. Purkki laitetaan täyteen ruokoja, kukkakaupoista ja puutarhoilta saatavia bambuja tai muita putkilokasveja.

