Harri Puution ori Special Present kunnon lähtöpaikalla Kaustisen Magic Monday-raveissa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Syksyn pimetessä on Magic Monday tullut jälleen mukaan raviurheilun viikko-ohjelmaan. Alkavan viikon maanantaina ovat MM-ratoina vanhaan tapaan Kaustinen ja Kouvola. Lähdöt ovat etupäässä erittäin vaikeita pelikohteita.

Vihjesysteemin ensimmäinen varma on Harri Puution Special Present, joka pääsee avauskohteessa matkaan kakkosradalta. Ville Pohjola ohjastaa ensimmäisen kerran Lohtajan oria. Puutio ajoi viimeksi lauantaina ja lähtee aika toiveikkaana Kaustiselle.

– Kaikki on kunnossa, kunnes toisin todistetaan. Vähän on Special Presentistä puuttunut, mutta heikommat sijoitukset menevät osin huonojen lähtöpaikkojen piikkiin. Nyt on hyvä paikka, vaikkakaan keulaan ei ole mitään asiaa. Special Present on ottanut ison osan voitoistaan kuolemanpaikalta, Puutio huomauttaa.

Special Present on valmentajan mukaan sairastellut yleensä syksyisin. Edellisen startin jälkeen oli kurkussa sanomista, mutta nyt oireita ei ole ollut.

– Nousukuntoiselta ori on vaikuttanut ja pärjäämään lähdetään, kunhan vain juoksu onnistuu.

Toisena varmana on päätöskohteen Comway Cotter. Timo Korvenheimon valmennettava kohtaa Kouvolassa sopivan porukan asiallisesti sujuneen derbyfinaalin jatkeeksi.

Kaustisen toinen T65-kohde kaipaa paljon merkkejä. I.P. Vapari pelataan suosikiksi, mutta sen ja ilmeisen kakkossuosikki Hotlingin ravaamisesta ei ole mitään takeita.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Nikulan illan viimeisessä lähdössä erottuu kaksikko muista. Minna Kankaan valmentama Malecon oli vakuuttava Killerillä. Sitä haastaa lähinnä Ojanperän tallin Zultanio, joka tulee starttiin parin kuukauden tauolta.

Magic Monday:

T65-1: 2 Special Present (8 Enter Mayweather, 1 Shiny Boss).

T65-2: 4 Verozzo, 1 BWT Danger, 10 Flexible Journey, 5 Zoom Zoom, 2 Luksom.

T65-3: 7 I.P. Vapari, 4 Hotlinki, 1 Vinksahti, 5 Aparis, 8 Erehys.

T65-4: 5 Issakan Valo, 11 Viliviima, 7 Disain, 2 Hyvännäköinen.

T65-5: 4 Malecon, 11 Zultanio (1 Umberto Croft).

T65-6: 5 Comway Cotter (1 Rhapsody Point, 6 One Who Run).

Kaustisen muut lähdöt:

1: 5 Twinvil, 7 Beast Mode, 11 Langen´s Hound Dog.

2: 4 Wanttera, 5 Lainaks, 10 Boheemi.

3: 5 Ranch Quijote, 10 Perfect Lane, 3 Blue Cates.