Golfkentillä on ollut ennätyksellinen kausi – Kalajoki Golfin kierrosmäärä kasvoi kolmanneksella



Kalajoki Golfin kentällä Hiekkasärkillä on kulunut kesä noudatellut samaa käyrää kuin koko Kalajoen matkailussa: kasvua on tullut ja kiirettä pitänyt. – Kierrosmäärä on kasvanut 33 prosentilla viime vuoteen verrattuna, vaikka kenttä saatiin auki normaalia myöhemmin.