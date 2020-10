Kyllähän sitä itkeä tihrustettiin. Näin suree metsästäjä suden suuhun menettämäänsä jämtlanninpystykorvaa. Monessa perheessä hirvikoira ja ajokoira ovat läheisiä lemmikkejä, joita paijataan ja joiden kanssa kävellään maastossa ja tiellä monet illat.

Haapajärven Kuonalla ei susiliivikään pelastanut susituholta. Koiran kimppuun käyneet sudet olivat ilmeisesti aiheuttaneet jalkoihin sen verran paljon sisäistä verenvuotoa, että koira kuoli kotiinsa muutama tunti eläinlääkärillä käynnin jälkeen.

Seuraavana päivänä jahti jatkui yhdellä koiralla ja porukan suojaamana. Pohjoisempana Haapajärvellä mietitään vakavasti hirvijahdin keskeyttämistä sulan maan aikaan. Erityisen aggressiiviselta näyttää juuri Kuonan neljän suoden lauma, joka tappoi pari viikkoa sitten ensimmäisen hirvikoiransa. Parkkiman lauma taas söi aika lailla kokonaan suomenajokoiran ja Karsikkaan lauma taas Haapaveden puolella kolmannen jämtlanninpystykorvan. Pienellä alueella neljässä perheessä on itketty ja surtu, vaikka koira on tietysti vain koira.

Silti jokseenkin karu Haapajärven, Nivalan, Haapaveden, Kärsämäen ja Pyhäjärven susitilanne on. Alueella on ainakin kolme laumaa ja tiettävästi yksittäiset sudet päälle. Varsinkin sudet jotka käyvät koiran päälle ovat tottuneet koiraan eikä niitä siitä tottumuksesta saa helpolla pois. Erityisen huolestuttavalta tuntuu, että susiliiviä kantava koira, jossa on paljon ihmisen hajua, ei karkota tai pysäytä sutta millään muotoa.

Viime syksynä Haapajärvellä sattui juuri Kuonan suunnalla läheltä piti tilanne, kun susi ilmestyi pihaan vain muutama minuutti siitä, kuin pieni lapsi oli pihalla leikkinyt. Pihasta hätistetty susi oli vielä metsän reunasta vilkaissut takaisin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kuonalla mietitään nyt vahinkoperusteisen poikkeusluvan hakemista. Kun riistakeskus miettii vahingollisen pedon poistamista, se joutuu aina harkitsemaan, onko vahinko riittävä. Ihmistä pelkäävä susi kuuluu Suomen luontoon, mutta ihmistä pelkäämätön on vaarallinen. Suomen laki turvaa myös laillisen hirvenmetsästyksen ja hirvikannan pitämisen liikenneturvallisuuden vinkkelistä pienenä. Jos tiheä ja aggressiivinen susikanta lopettaa hirvestyksen, kuka kantaa vastuu hirvivahingoista ja liikenneonnettomuuksien lisääntymisestä.