Ylivieskan kaupungin työntekijät sairastavat yhä enemmän – Työkyvyttömyyden määrän kasvua pidetään hälyttävänä

Ylivieskan kaupungin työntekijöiden sairastavuus on lisääntynyt. Hälyttävänä pidetään työntekijöiden työkyvyttömyyden ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrän rajua kasvua. Vuonna 2019 Ylivieskan kaupunki maksoi työkyvyttömyyseläkemaksuja 444 300 euroa. Vuonna 2016 vastaava kustannus oli 168 140 euroa. Kaupunginhallitus sai tiedoksi hallintojohtajan laatiman selvityksen.

Hallintojohtaja Toni Saranpää katsoo, että työkyvyttömyyden lisääntymistä olisi kyettävä hillitsemään paremmin sekä inhimillisten että taloudellisten näkökohtien vuoksi.– Tilastojen valossa työkyvyttömyyden hillitsemisessä on jossain määrin epäonnistuttu ja on syytä kartoittaa sellaisia toimenpiteitä, joilla työkyvyttömyyseläkkeiden määrän kasvu saataisiin tehokkaammin estettyä. Avainasemassa kasvun hillitsemisessä on työhyvinvoinnin edistäminen ja työterveyshuollon kanssa tehtävän yhteistyön parantaminen.

Vuodesta 2016 lähtien työterveyshuollon kustannukset ovat nousseet ja samaan aikaan sairauspoissaolot ovat lisääntyneet. Erityisesti keskipitkät ja pitkät sairaus poissaolot ovat kasvaneet.

Keskpitkien ja pitkien sairaus poissaolojen ehkäisyllä on suuri merkitys työkyvyttömyyden aiheuttamien kustannusten hillinnässä.

– Keskipitkiin ja pitkiin sairauspoissaoloihin on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi työnantajan työhyvinvointiin ja työympäristön muokkaamiseen keskittyvillä toimenpiteillä, Saranpää toteaa.

Ylivieskan kaupungin henkilöstön työterveyshuolto on järjestetty siten, että Jokilaaksojen pelastuslaitoksen työterveyshuollon tuottaa Terveystalo ja muun henkilöstön Peruspalvelukuntayhtymä Kallio.

Työterveyshuollon kustannukset ovat myös nousseet viime vuosina. Kallion tuottaman työterveyshuollon kustannukset kasvoivat kolmen vuoden aikana yli 21 prosenttia. Ne olivat vuonna 2016 yhteensä 270 505 euroa, vuonna 2019 328 580 euroa. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen kustannukset olivat vuonna 2016 yhteensä 164 047 euroa ja 336 582 euroa vuonna 2019. joten kasvua 105 prosenttia.

– Pelastuslaitos on käynnistänyt oman selvityksensä siitä, miksi työterveyshuollon kustannukset ovat nousseet

Vuodesta 2016 vuoteen 2019 sairauspoissaolot ovat kasvaneet yhteensä 4 336 poissaolopäivällä, eli sairauspoissaolojen määrä on kasvanut kolmen vuoden aikana yli 32 prosenttia.

– Sairavuudessa ollaan kuitenkin vielä pikkuisen verrokkikaupunkien keskiarvon alapuolella.

Vuoden 2020 sairauspoissaolojen toteuma syyskuuhun mennessä on 325 päivää pienempi kuin vuonna 2019. Poissaolot ovat vähentyneet erityisesti lyhyiden poissaolojen (0-4 päivää) osalta, mutta pidemmät poissaolot ovat samaan aikaan lisääntyneet.

– Lyhyisiin poissaoloihin liittyy kausittaista ja vuosittaista vaihtelua, eikä niiden ehkäisyyn ole työnantajatoimin mahdollista vaikuttaa kuin rajatusti. Lyhyiden poissaolojen vähentymistä selittänee koronan, kausiflunssan vaikutukset vähenivät.