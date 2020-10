Valtiosääntöasiantuntija maskikohusta: "Vaikuttaa siltä, että sosiaali- ja terveysministeriö on virittänyt johtamisen äärimmilleen"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viime päivinä kuumentunut maskikohu on seurausta lainopillisesti epäselvästä sääntelystä.

Näin sanoo Tampereen yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen.

Ilta-Sanomien mukaan (12.10.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Markku Tervahauta olisi halunnut tiedottaa maskien käytöstä jo keväällä, mutta sosiaali- ja terveysministeriö (stm) torjui aikeet.

Kokoomus on esittänyt perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd.) epäluottamuslausetta maskiasiaan liittyen. Kokoomuksen mukaan kevään kangasmaskiselvityksessä olisi käytetty poliittista ohjausta.

Tartuntatautilain seitsemännen pykälän mukaan ministeriö johtaa tartuntataudin torjuntaa. THL:n tehtävänä on puolestaan antaa väestölle tarvittavaa tietoa tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Pauli Rautiaisen mukaan on aidosti epäselvä kysymys, mikä on johtamisen suhde itsenäisen informaation antamiseen.

– Vaikuttaa siltä, että stm on virittänyt johtamisen äärimmilleen ja sitä kautta kaventanut THL:n mahdollisuutta hoitaa sille kuuluvaa itsenäistä tehtävää.

Valmiuslain voimassaololla keväällä ei ole Rautiaisen mielestä merkitystä siihen, miten stm:n ja THL:n suhdetta tässä kysymyksessä arvioidaan.

Rautiaisen mukaan valtionhallinnon toimivaltapiirien määrittelyyn liittyvä sääntely on ollut jo vuosikymmeniä Suomessa huonoa.

Nyt niitetään sitä, mitä on kylvetty.

– Meillä on 2000-luvulla ollut vallalla governance-tyyppinen uudenlainen julkisjohtaminen, jossa on lähinnä saumattu valtionhallinnon sisäisiä informaatio- ja ennen kaikkea talousohjaussuhteita ja jonka ongelmat tulevat esiin erityisesti vaikeina aikoina. Emme ole enää vuosikymmeniin välittäneet siitä, että tekisimme tätä toimivaltapiirisääntelyä kunnolla.

– Näemme nyt sitä, mitä olemme tutkimusperustaisesti jo aikoja sitten tienneet näkevämme tällaisina aikoina, Rautiainen toteaa.

Rautiaisen mukaan maskikeskustelu, sellaisena kuin se nyt käydään, pikemminkin peittää asioita, joista pitäisi oikeasti keskustella. Nyt ei pitäisi keskittyä syyllisen etsintään, vaan ennen kaikkea kysyä, miksi näin on päässyt tapahtumaan ja mitä siitä seuraa.

– Ensimmäiseen kysymykseen vastaus on, että toimijat ovat tulleet keskelle epäselvää sääntelyä, jota on vuosikymmeniä maahan rakennettu.

Entä seuraukset? Rautiaisen mukaan viranomaiset ovat kyllä tuottaneet maskisuosituksia, mutta ainoassa oikeudellisesti velvoittavassa THL:n toukokuussa antamassa ja vasta syyskuun lopussa päivitetyssä ohjeessa ei ollut alkujaan mitään maskeista, eikä ole nytkään kuin viittaus THL:n maskisuosituksen olemassaoloon.

– Se taas on vaikuttanut siihen, että erilaisiin yleisötilaisuuksiin on kohdennettu tiukkoja rajoituksia. Ja tästä on taas seurannut muun muassa alkuviikon uutinen siitä, että Tampereen Työväen Teatteri joutuu lomauttamaan henkilökuntansa.