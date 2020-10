Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Sotessa riittää toteuttamista pitkäksi aikaa myös paikallisesti – Esimerkiksi Kruunupyyn ratkaisu puhuttaa

Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta ja niiden lisäksi sote-palveluita tuottaa Helsingin kaupunki. Uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi siirretään kunnilta maakunnille.

Hallitus kertoi tiistaina sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen lausuntokierroksen perusteella tehdyistä muutoksista. Poliittinen sopu sotesta syntyi jo perjantaina.

Hallitushan esitteli sote- ja maakuntalait alkukesästä. Siitä alkanut lausuntokierros päättyi syyskuun lopussa. Lausunnoissa nousi esiin useita korjausvaatimuksia, joista hallituksen sote-ministerit neuvottelivat viime viikolla.

Tiistain tiedotustilaisuus toi kohtalaisen vähän uutta tietoa, koska monet linjaukset tulivat julkisuuteen jo viikonloppuna. Kaikki eivät totisesti ole tyytyväisiä. Yksi niistä on valtakunnallisestikin huomiota saanut Savonlinnan kaupungin tahto suuntautua Pohjois-Savoon. Kaupungin toiveet tyrmättiin hallitusneuvotteluissa joskin sairaala sai määräaikaisen jatkoajan. Toinen huomiota saanut alue on Länsi-Pohja, jonka sairaalan yhteispäivystys jatkuu vuoteen 2033 asti.

Täkäläisittäin on jo etukäteen spekuloitu Kruunupyyn sote-suunnalla. Pro Kruunupyyn valtuustoryhmä on kampanjoinut Soiten eli tulevan Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen puolesta.

Nyt hallituksen tahto näyttää olevan vastoin Pro Kruunupyyn vaatimusta. Kruunupyy liittyy Pohjanmaan hyvinvointialueeseen, mutta palvelut on mahdollista hankkia edelleen Soitesta, jos hyvinvointialue niin päättää.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) erityisavustaja Niklas Mannfolk vahvisti tiistaina Keskipohjanmaalle, että Kruunupyy liittyy Pohjanmaan hyvinvointialueeseen, joka voi ostaa kruunupyyläisten palvelut Keski-Pohjanmaalta. Kruunupyyläiset voivat halutessaan käyttää myös Pohjanmaan hyvinvointipalveluja, joko Vaasassa tai Pietarsaaressa. Vastuu kruunupyyläisten palvelujen tuottamisesta on Pohjanmaalla.

Kruunupyy vaihtoi sairaanhoitopiiriä 1990-luvulla. Nykyisin Kruunupyy kuuluu Pohjanmaan maakuntaan ja Soiteen. Vuonna 2009 Kruunupyyn sote-alan työntekijät siirtyivät Kokkolan alaisuuteen. Nykyisin he ovat Soiten työntekijöitä.

Kruunupyynkunnanhallituksen puheenjohtaja Liane Byggmästar (r.) on hallituksen esitykseen tyytyväinen. Hän sanoo Keskipohjanmaan haastattelussa, että on viisas päätös kuulua Pohjanmaahan, mutta ostaa sote- palvelut maakuntarajan toiselta puolelta. Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi puolestaan toivottaa Kruunupyyn tervetulleeksi myös uudessa tilanteessa. Se on selvää, että halukkuutta neuvotteluihin on.

Sote-lait tulevat eduskunnan käsiteltäväksi joulukuussa ja siitä käsittelystä saattaa tulla hyvinkin mielenkiintoinen. Edes hallituksen sisällä asia ei ole yksinkertainen.

Millaisia ovat yhdenvertaiset palvelut, mitä rahoitusmalli käytännössä tarkoittaa ja kuka voittaa, kuka häviää, näistä on väännetty peistä ja kättä vuosikaudet. Vaikka julkisia palveluita painotetaan, voidaan myös yksityisiltä hankkia palveluita.

Olennaista on se, että kansalaiset saavat tarvittavat palvelut ja rahat jakautuvat oikeudenmukaisesti eri puolilla Suomea. Tähänkin asti on nähty, että palveluiden tuottaminen tulee liian kalliiksi eivätkä mitkään keinot meinaa riittää.