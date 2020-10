Neuvostoliitto oli halpa, helppo ja juuri sopivan eksoottinen matkakohde – Neukkuturismi-kirja murentaa ainakin yhden myytin nykyajan sankarimatkailijoista

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Ville-Juhani Sutinen ei koskaan ehtinyt käydä Neuvostoliitossa.

Vuonna 1980 syntynyt kirjailija pääsi itärajan taakse ensimmäisen kerran 2000-luvun alkupuolella, kun hän matkusti Pietariin runofestivaaleille. Siitä syttyi kipinä etsiä Venäjää, joka oli erilainen kuin sen ajan elokuvissa ja lehdissä kuvattu maa.

Sen jälkeen Sutinen on reissannut ristiin rastiin Venäjää, kirjoittanut maasta lehtijuttuja ja kirjoja, sekä asunut Pietarissa. Esimerkiksi vankileireistä kertova Luiden tie oli hyvin vahvasti matkustamiseen ja omiin havaintoihin pohjautuva kirja.

Neukkuturismi – Neuvostoliiton matkailun historia (Vastapaino 2020) puolestaan kertoo, millaista oli matkustaa turistina Neuvostoliitossa.

Varsinainenkipinä kirjan kirjoittamiseen löytyi neuvostoliittolaisista postikorteista, joita Sutinen keräilee. Hän kiinnostui matkustamisen visuaalisuudesta ja estetiikasta, ja neuvostokorttien antama kuva matkailusta poikkeaa huomattavasti länsimaisesta matkakuvastosta.

– Neuvostoajan kortit ovat usein hilpeitä ja hauskoja, jopa kevytkenkäisiä. Ero Neuvostoliiton muuhun visuaaliseen ilmeeseen on kova, synkkää betonibrutalismia ei näy.

Neuvostomatkailun juuret ovat tukevasti tsaarinajan Venäjällä. Jo silloin valtiokoneisto kontrolloi tiukasti matkailua. Tämän sai tuta myös Suomi, joka oli osa Venäjää 1800-luvulla.

– Jos matkusti Suomesta Pietariin, joutui autonomisen Suomen ja Venäjän rajalla tiukkaan tarkastukseen, Sutinen sanoo.

Osa tsaarinajan kohteista on pitänyt pintansa näihin päiviin saakka. Krimille matkusti 1800-luvulla ensin eliitti ja sen perässä keskiluokka, ja neuvostoaikana siitä muokattiin massojen kohde. 1980-luvulla suomalaiset matkustivat Jaltalle niin sankoin joukoin, että heille varattiin kokonaisia hotelleja.

Neuvosto- ja tsaarinaikaa yhdisti myös se, että haluttiin näyttää vain maan parhaita puolia, mutta ei mitään ikävää. Tämäkin puoli tuli tutuksi suomalaisille turisteille, jotka matkustivat Neuvostoliittoon.

Suomalaisia kävi Neuvostoliitossa jo 1930-luvulla ilman, että matkoihin liittyi varsinaista seikkailua. Käytiin katsomassa taidetta, ja asuttiin hotelleissa, Sutinen kuvailee.

Varsinaisesti suomalaisten neukkuturismi alkoi kasvaa 1950-luvulla, ja seuraavalla vuosikymmenellä Neuvostoliitossa kävi jopa 50 000 suomalaista vuodessa.

Vielä 1950- ja 1960-luvuilla suomalaiset eivät edes tienneet nykyisen kaltaisesta yksilömatkailusta. Tarjolla oli oikeastaan vain ryhmämatkoja. Ne olivat valmiita paketteja, joista maksettiin könttäsumma ja joilla ei tarvinnut kuin seurata opasta.

Ryhmässä matkustaminen oli helppoa, turvallista ja halpaa, Sutinen analysoi suosion syitä. Neuvostoliitto oli myös lähellä. Pietariin, silloiseen Leningradiin, ja Moskovaan pääsi junalla ja bussilla.

– Lisäksi neukkumatkailu oli sopivan eksoottista. Neuvostoliitto oli pitkään suljettu valtio. Vaikka se oli naapurimaa, siitä se ei tiedetty mitään.

Kirjailija kertoo moneen otteeseen yllättyneensä, miten laajasti ja kaukana suomalaiset matkustivat Neuvostoliitossa. Jo 1930-luvulla risteiltiin jäänmurtajalla arktisilla vesillä katsomassa Novaja Zemljan saarta.

– Georgiassa ja Armeniassa voi tulla sankarimatkailijan olo, että täällä ollaan ensimmäisinä. Tosiasiassa suomalaiset kävivät siellä lähes rutiininomaisesti 1980-luvulla.

Juuri 1970- ja 1980-lukujen vaihde oli Sutisen mukaan neukkumatkailun kulta-aikaa. Hotellit olivat uusia, liikenne pelasi ja junat kulkivat.

– Kiehtovin ajanjakso on kuitenkin 1930-luku. Silloin rakennettiin konstruktivistisia kylpylöitä, joissa oli tarkoitus korjata ja jopa rakentaa uusi ihminen. Se oli ihan erilaista matkailua.

Kylpylöitä tarvittiin, sillä koko matkailun konsepti oli hivenen ongelmallinen Neuvostoliiton johtajille. Miksi työn valtion kansalaisen pitäisi edes lomailla?

Ihminen kuitenkin tarvitsee vapaa-aikaa, ja yhtälö ratkaistiin kuvaamalla työläinen koneen osaksi, joka tarvitsee huoltoa. Matkailu oli sallittua, koska siitä oli hyötyä.

Neuvostokansalainen ei löhönnyt edes lomalla. Työläistä korjattiin kylpylöissä, jotta hän jaksaa työssään paremmin, tai sitten hän oppi aktiivilomalla hyödyllisiä taitoja, kuten kartanlukua.

– Syntyi aivan toisenlainen turismin narratiivi kuin länsimaissa. Siinä ei ole jälkeäkään itseään toteuttavasta yksilöstä. Toisaalta se ei hirveästi poikkea nykytyylisestä turismista, jossa mennään kansallispuistoon seikkailemaan, mutta nykyään matkoja ei perustella hyötynäkökohdilla.

Sutisen omat suosikkikohteet Venäjällä ovat Pietari, jossa hän on myös asunut, ja Venäjän arktiset alueet.

– Sinne on rakennettu kaupunkeja, jollaisia ei näe muualla arktisilla alueilla. Murmanskin lähialue on kiehtovaa seutua, ja Kolyman erämaa Siperiassa on erittäin kaunis alue.

Kunhan koronasta selvitään, Sutisen mukaan Venäjä on taas todella kiehtova matkailumaa. Kuten 1960-luvulla, siellä on suhteellisen halpaa, ja jos sähköinen viisumi laajenee kattamaan koko maan, matkustamisesta tulee erittäin helppoa.

Suurin osa suomalaisista neukkuturisteista ei aikoinaan osannut venäjää, ja nykyään Moskovassa ja Pietarissa pärjää englannilla.

– Syrjemmässä on hyvä osata edes aakkoset, sillä kyltit ovat yleensä vain venäjäksi.

Venäjällä on hieman yllättäen hihassaan myös ekologinen valtti. Raideverkosto on erittäin kattava ja junilla pääsee mukavasti lähes joka paikkaan.

– Euroopassa puhutaan paljon, että pitäisi rakentaa uusia raideyhteyksiä. Venäjällä ne ovat jo olemassa. Ehkä junamatkailua aletaan myydä eurooppalaisille, jotka ovat kiinnostuneet hitaasta ja ekologisesta matkailusta.