Valkoposkihanhien karkottamiseksi annetuilla poikkeusluvilla on ammuttu alle 300 lintua – Myönnetyt poikkeusluvat oikeuttavat yli 7000 linnun ampumiseen

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Valkoposkihanhien karkottamiseksi myönnytetyillä poikkeusluvilla on ammuttu tähän mennessä 293 hanhea.

Varsinais-Suomen ely-keskus on myöntänyt tämän vuoden kevään ja syksyn aikana poikkeusluvat yli 250 tilalle valkoposkihanhien karkottamiseen ampumalla. Näillä luvilla voi ampua yhteensä 7 385 valkoposkihanhea.

– Myönnetyt luvat eivät mahdollista valkoposkihanhien karkottamista ainoastaan valkoposkihanhia ampumalla vaan ampumisen ohessa on ylläpidettävä valkoposkihanhia vahingoittamattomia karkotusmenetelmiä, Varsinais-Suomen ely-keskuksen ylitarkastaja Salli Uljas kertoo Lännen Medialle.

Uljas lisää, että ammuttavien lintujen määrää on rajoitettu 20–40 valkoposkihanheen yhtä tilaa tai tilan peltopinta-alaa kohden.

– Ampumisen tavoitteena ei ole pienentää valkoposkihanhikantaa, vaan tehostaa käytettyjä karkotusmenetelmiä. Ammuttuja valkoposkihanhia hyödynnetään satovahinkojen torjunnassa jättämällä niitä pellolle pelotteeksi ja valkoposkihanhia karkottavia petolintuja houkuttelemaan, hän sanoo.

Valkoposkihanhien karkottamiseen haettujen poikkeuslupien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti kahteen edelliseen vuoteen verrattuna.

Tänä vuonna poikkeuslupaa on hakenut kaikkiaan 508 tilaa, joten osa lupahakemuksista on vielä ratkaisematta. Kahtena edellisenä vuonna haettuja ja myönnettyjä poikkeuslupia oli alle kymmenen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Ennen vuotta 2020 lupaa valkoposkihanhien pelloilta karkottamiseen valkoposkihanhia ampumalla on haettu neljä kertaa ja näistä kahdessa lupa ampumiseen myönnettiin, Uljas sanoo.

Eduskunta alkaa käsitellä torstaina kansalaisaloitetta, jossa vaaditaan valkoposkihanhien rajoitetun metsästyksen sallimista hanhien viljelyksille ja viheralueille aiheuttamien haittojen torjumiseksi.

– Tavoitteenamme oli herättää päättäjät siihen, että Suomessa valkoposkihanhiongelman kanssa toimitaan aivan toisella tavalla kuin muissa EU-maissa. Pitkän ajan tavoitteemme on, että valkoposkihanhet saataisiin siirrettyä normaalin metsästyksen piiriin. Tätä ennen metsästystä pitäisi saada harjoittaa luvanvaraisesti, Jukka Kirjavainen sanoo.

Hän on kansalaisaloitteen alullepanija ja yksi sen viidestä vastuuhenkilöstä.

Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön asettama valkoposkihanhityöryhmä julkaisi omat toimenpide-esityksensä ja vaihtoehtonsa valkoposkihanhien aiheuttamien vahinkojen ja haittojen vähentämiseksi syyskuun alussa.

– Työryhmä etsi keinoja, joilla valkoposkihanhien aiheuttamia vahinkoja voidaan vähentää, ja meidän pääpainomme oli selkeästi siinä, millä tavalla maataloudelle aiheutuvia vahinkoja voidaan välttää, työryhmän puheenjohtaja, Pohjois-Karjalan ely-keskuksen ylijohtaja Ari Niiranen sanoo.

Työryhmä esitti karkottamiskeinoina muun muassa ampumista ja lintupeltojen perustamista, minne karkotetut linnut voisivat siirtyä.

– Lupaviranomaisena toivon, että alueelliset valkoposkityöryhmät perustettaisiin kaikille valkoposkihanhialueille mahdollisimman pian, jotta lintupeltojen sijoittumisesta, kriittisimmin valkoposkihanhien karkottamista vaativista alueista sekä karkotustoimenpiteiden tehokkaasta organisointia voitaisiin suunnitella yhteistyössä viljelijöiden kanssa, Uljas sanoo.

Hän toteaa, että luonnonsuojelulaki velvoittaa säilyttämään rauhoitettujen lajien suotuisan suojelutason.

– Vaikka valkoposkihanhi on yleinen laji, on senkin osalta varmistettava, että sen keskeisillä muuttolevähdysalueilla on myös jatkossa häiriöttömiä ja valkoposkihanhien ja muiden lintulajien muuttolevähtämiseen soveltuvia alueita.

Työtyöryhmän puheenjohtaja Ari Niiranen sanoo kuitenkin, etteivät toimenpide-esitykset poista varsinaista ongelmaa eli nopeasti runsastunutta hanhikantaa.

Valkoposkihanhi sisältyy suojeltaviin lajeihin ja siten myös EU:n lintudirektiivissä liitteeseen I, eikä metsästettäviin lajeihin. Tämä sitoo myös Suomea. EU:n jäsenmaat eivät voi siis itse säätää lajia metsästettäväksi lajiksi, jonka kannanhallinta olisi mahdollista.

– Bernin sopimuksen muuttaminen lintudirektiivin muutoksen edellytyksenä on pitkässä juoksussa, vaikka poliittiset paineet ovat kovat. Monet EU-maat sekä EU:n komissio ovat suhtautuneet sopimuksen muuttamiseen myönteisesti, mutta muutos ei ole edennyt. Yksimielisyyttä ei ole syntynyt, sillä Etelä-Euroopan maat eivät ole kannattaneet sopimuksen liitteiden avaamista, Niiranen sanoo.

Kansalaisaloitteentekijöiden mukaan Suomi tulkitsee sopimusta liian tiukasti, sillä sopimukseen liittyy poikkeuksia, jolloin lajin metsästys olisi sallittua.

Kirjavainen kritisoi myös sitä, että poikkeusluvillakaan ammuttuja hanhia ei voida käyttää riistaeläimen tavoin ravintona, vaan linnut on hävitettävä. Tämä on Kirjavaisen mukaan vastoin luonnon kestävän käytön periaatteita vastaan.

– Kun poikkeuslupia alettiin myöntää, niin poikkeusluvissa ei myönnetty sitä, että hanhisaaliin saisi hyödyntää riistana, kuten muissa EU-maissa saa tehdä. Jostain aivan käsittämättömästä syystä, poikkeuslupiin on jätetty tällainen kiusa. Laajemmalla luvanvaraisella metsästyksellä voitaisiin rajoittaa myös hanhikantojen kasvua, Kirjavainen sanoo.

Runsaat valkoposkihanhikannat aiheuttavat mittavia taloudellisia ongelmia maanviljelijöille. Ympäristöministeriön maksamista korvauksista suurin osa menee valkoposkihanhien aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen.

Tämän vuoden keväällä vahinkojen korvaussumma nousi Suomessa noin 2,7 miljoonaan euroon.

Kaupunkialueilla linnut taas valtaavat ja sotkevat puistoalueita, joissa kaupunkilaiset viettävät aikaansa, mikä sekin on herättänyt voimakasta kansalaiskeskustelua valkoposkihanhien aiheuttamista haittavaikutuksista.