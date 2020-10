Perhe sai häädön omasta asunnostaan "liiallisen palokuorman" vuoksi. Jos tavaraa on liikaa, se voidaan tulkita paloriskiksi, joka voi johtaa häätöön

Outi Airola

Kymmenen vuotta sitten Tiina oli onnellinen: perhe oli palannut ulkomailta työkomennukselta ja päätti asettua kotiseudulle Kokkolaan lasten koulujen vuoksi. Perhe osti asunnon uudesta taloyhtiöstä, mutta pian tuli avioero. Osa muuttokuormasta jäi asuntoon ja peitettynä parvekkeelle.

– Ne olivat siellä aika kauan, sen myönnän. Asukkaiden huomio kiinnittyi niihin ja meille tuli palotarkastaja, kertaa Tiina tapahtumia.

Palotarkastaja totesi tavaraa olevan liiaksi ja antoi huomautuksen. Tiina ryhtyi pikku hiljaa käymään läpi monilapsisen perheen tavaroita ja etsimään niille paikkoja.

– Se kesti kauan, sillä olin masentunut eron vuoksi ja uudessa arjessa oli paljon järjesteltävää lasten kouluasioiden ja kaiken kanssa.

Palotarkastaja kävi asunnossa useamman kerran. Aina kun Tiina arveli kaiken olevan kunnossa, löytyi uutta moitittavaa.

– Kerrankin sain huomautuksen makuuhuoneen tyynyistä, jotka olin nostanut sohvalle – niitä oli aika paljon. Asunnossa oli myös rullalla mattoja, jotka olin pessyt ja nostanut pojan sängylle siivouksen ajaksi. Tuli kommentti, että tavaraa on liikaa pinnoilla.

Tiina rupesi tosissaan satsaamaan ”puhtaisiin papereihin”. Taas kerran hän kuvitteli kaiken olevan kunnossa.

– Nurkassa oli koko ajan ollut pinottuna kolme pientä, pahvista säilytyslaatikkoa, joita olin käyttänyt kukkapöytänä. Tähän ei ollut aiemmin kiinnitetty huomiota, mutta yhtäkkiä se oli peruste hylkäämiselle, ihmettelee Tiina.

Useampi huomautus johti lopulta häätöön asunnosta. Tiina järkyttyi ja yritti vieläkin saada puhtaat paperit palotarkastuksesta.

– Viimein sain kaksikin perättäistä hyväksyttyä todistusta. Tämä ei vain auttanut enää. Taloyhtiö ei ilmeisesti luottanut siihen, että tilanne pysyisi tällaisena, arvioi Tiina.

Uusi paloturvallisuusasetus on nostanut esille käsitteen palokuorma, jolla tarkoitetaan asuntojen ja yleisten tilojen paloriskiä. Monet taloyhtiöt ovat ottaneet tiukan linjan irtaimiston säilytykseen yleisissä tiloissa, kuten kellarissa tai porrashuoneissa. Siellä missä laki on laadittu, on pantu merkille aiheeseen liittyvä keskustelu.

– Nythän taloyhtiöissä on väitelty siitä, missä on autonrenkaiden, lastenvaunujen tai vaikka sähköautojen oikea säilytyspaikka, tietää rakennusneuvos Jorma Jantunen ympäristöministeriöstä.

Hän huomauttaa, että asunnot sinänsä ovat nykyisin hyvin palo-osastoituja eli paloeristettyjä, eikä palo leviä helposti huoneistosta toiseen.

– Tietysti, jos asunnossa on paljon tavaraa, onhan se uhka asukkaan kannalta. Mutta jos naapuriturvallisuutta ajatellaan, vahinkoja ei juuri ole tapahtunut.

Tiina etsii nyt perheineen uutta asuntoa, sillä häätö pakotti laittamaan oman asunnon myyntiin.

– Onhan tämä nyky-yhteiskunnassa aivan ihmeellinen juttu! Meillä oli asunnosta enää yhtiölainaa jäljellä, se oli siisti ja monen mielestä kauniisti sisustettu. Nyt se on myynnissä, vaikka asunnon oli tarkoitus olla koti meidän perheelle.