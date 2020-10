Lukijan mielipide: Myös eläkeläisten jälkeläiset tarvitsevat eläkkeen

En ole enempää terveys- kuin talousasiantuntija, enpä juuri paljon muutakaan. Mutta me itse kukin varmasti tykönämme pohdimme, miten tästä eteenpäin koronan eli ”uuden kiinailmiön” jälkeen päästään.

Eduskunnan päätöksin ja hallituksen toimenpitein on myönnetty erilaisina tukina tahoille jos toisillekin miljardeja euroja. Varmasti on niin, että kaikki tukea todella tarvitsevat eivät ole sitä saaneet. Ehkäpä tukea ovat saaneet sellaisetkin, joilla ei siihen olisi ollut tarvetta.

Maamme on velkaantunut miljardeja, jota ei olisi tapahtunut ilman tätä maailmanlaajuista pandemiaa. Velat on aikanaan maksettava ja todennäköisesti ehkä paljonkin nykyisin perittävää korkoa korkeammalla korolla.

Takaisinmaksuun osallistuvat meidän lapsemme, lastenlapsemme ja heidän lapsensa. Lapsiimme ja lastenlapsiimme ovat jo nyt iskeneet lomautukset, irtisanomiset, työttömyys ja näistä aiheutuneet ongelmat.

Mitä kaikkea ehtiikään tapahtua ennen koronakurimuksen päättymistä, johon saattaa kulua vielä kauan. Taidamme jo nyt elää hyvinvointivaltion jälkeistä aikaa!

Me eläkeläiset olemme saaneet niin työ- kuin muutkin eläkkeemme ajallaan. Meidän on syytä muistaa, että lomautetuilla, työsuhteensa menettäneillä ja pienyrittäjillä tilanne on aivan toinen.

Entä sitten, jos tai kun koronapandemia on ohi. Minä uskon, ettei paluuta entiseen, sellaiseen kuin se ennen pandemiaa oli, enää ole. Sen kaltaiseen hyvinvointiin Suomi tuskin palaa. Jokaisen meistä on luovuttava jostain, jotta Suomi pääsee ylös ”koronasuosta”.

Eläkeläisjärjestöt, mutta ikävä kyllä, erityisesti hyvin toimeentulevat eläkeläiset, ovat vuosia vaatineet nk. eläkkeisiin kohdistuvan taitetun indeksin kumoamista. Sehän tapahtui 1990-luvulla, jolloin ensimmäinen vaihe koski yli 65-vuotiaita ja tuli voimaan 1996. Sanotaan eläkevakuutus-yhtiöiden varojen riittävän, jos paluu entiseen tapahtuisi. Taitaa kuitenkin olla niin, että myös eläkeyhtiöiden varainsijoitukset ovat koronasta sairastuneet! Mielestäni tuo pian 30 vuotta sitten säädetty muutos on syytä jättää historiaan. Tapahtuneeseen indeksitaitokseen ei kukaan ole menehtynyt.

Myös meidän jälkeläisemme tarvitsevat eläkkeen. Jättäkäämme nuo ”taitetut eurot” heille, sillä heidän sukupolviensa tästä Suomestamme on tulevaisuudessa huolehdittava.

Osmo Leppänen

Kokkola