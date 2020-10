Jouni Nikulan kommentti: Kokkolassa väännetään kannoista pride-liputusta kohtaan, mutta onko omana itsenään eläminen ideologia?

Onko omana itsenään eläminen ideologia? Ei tietenkään.

Tämän kysymyksen ympärille on Kokkolassa kuitenkin jääty pyörimään. Samalla jäädään pyörimään sellaisten kaupunkien viiteryhmään kuin Ylöjärvi, Jokioinen ja Salo. Niissä on tehty erikseen päätös siitä, että pride-viikolla ei liputeta.

Ei kaupungeissa mitään vikaa ole, mutta Kokkolalle sopivampi viiteryhmä olisi jossain muualla – vaikkapa Vaasan, Oulun ja Tampereen suunnalla. Jos pride-keskustelussa ei päästä eteenpäin, päästäänkö uskottavassa kaupunkipolitiikassakaan?

Kun pridestä puhutaan ideologiana, taustalla on ihmisoikeustapahtuman kokeminen politisoituneeksi.

Kokkolan kaupunginvaltuuston maanantaisessa kokouksessa koettaneen jännitysnäytelmä, kun valtuutetut pääsevät äänestämään siitä, osallistuuko kaupunki pride-liputukseen. Selväsanaisimmin liputusta vastustavat kristilliset ja perussuomalaiset. Perussuomalaisten Timo Sillanpään mukaan tapahtuma ei ole neutraali, koska siitä on muodostunut "vihervasemmiston poliittinen tapahtuma". Hänen mukaansa kaupunki ei voi osallistua ideologisen tapahtuman tukemiseen.

Tullaan koko kysymyksenasettelun ytimeen. Miksi pride tuntuu vihervasemmiston juhlalta? Siksi, koska keskellä ja oikealla pidetään kiinni siitä kuuluisasta "neutraalista linjasta".

Neutraali linja on katsoa ihmisoikeustapahtumaa sivusta.

Kaikkein parasta olisi, jos tapahtuma ei enää olisi vihervasemmiston juhla. Siihen suuntaan ollaankin hiljalleen menossa.

Kokkolan kaupunkilipun ja salkoviirin käyttösäännöstö on vuodelta 1980 ja päivityksen tarpeessa. Siinä yhteydessä kaupunginhallituksessa on puhuttu paljon siitä, voiko yhdelle tapahtumalle antaa erillisoikeutta liputtamiseen.

Mutta onko muita vaihtoehtoja? Ministeriössäkin uudet liputuspäivät käsitellään aina erikseen, yksi kerrallaan.

Se, että pride-liputuksesta on tullut niin iso ja jopa alleviivatun tarkoitushakuisesti monitulkintainen asia, kertoo siitä, että kyseessä on vaikea pala. Samalla siihen kulminoituu paljon aikojen ja asenteiden muuttumisesta. Pieni asia on iso asia.

