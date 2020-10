Soiten alueella kaksi uutta koronatartuntaa alkuviikon aikana

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueella on todettu maanantain jälkeen alkuviikon aikana kaksi uutta koronavirustartuntaa, vahvistaa infektioylilääkäri Marko Rahkonen. Tartunnat liittyvät aiempiin tartuntaketjuihin ja tartunnan saaneet sairastavat kotona.

Uusimpiin tartuntoihin ei liity Rahkosen mukaan laajempia altistumisia, vaan kyseiset henkilöt ovat olleet jo valmiiksi karanteeninomaisissa oloissa.

Yhteensä Soiten alueella on pandemian alusta lähtien nyt todettu 77 koronavirustartuntaa.

Vaasan sairaanhoitopiirissä on todettu vuorokauden aikana 16 uutta koronavirustartuntaa. Tartuntamäärä siellä on yhteensä 706. Ilmaantuvuusluku viimeisimmän kahden viikon ajalta 100 000 asukasta kohden on 333. Vaasan sairaanhoitopiirin alue on ilmoittanut olevansa koronaviruksen leviämisvaiheessa.

Soiten antoi keskiviikkona 14. lokakuuta suosituksen, että tarpeetonta matkustamista Vaasan sairaanhoitopiirin alueelle on toistaiseksi syytä välttää.

Vaasan sairaanhoitopiiriin kuuluvat Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Laihia, Luoto, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Pedersören kunta, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri.