Perussuomalaiset haluavat pitää liikenneasemat auki – Ne palvelevat öisin tuhansia työntekijöitä

Pari viime päivää kuumana käynyt maskikeskustelu ei noussut enää keskiöön eduskunnan kyselytunnilla torstaina.

Pääministeri Sanna Marinia (sd.) hänen Brysselin matkansa takia tuurannut tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) korosti Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen asemaa riippumattomana asiantuntijalaitoksena.

– En ole havainnut tähän maskikohuun liittyen puheenvuoroja, joissa olisi syytetty esimerkiksi poliittisesta painostuksesta. Siksi toivon, että voisimme pidättäytyä sellaisissa argumenteissa, joissa tiedämme olevan todenperää.

Koronakriisin vielä jatkuessa Saarikko pitää tärkeänä, että kansalaisten silmissä tärkeimmän ja riippumattoman terveysviranomaisen luottamus ja maine säilyisivät.

Lakiesitys vastatuulessa

Maskien sijaan salissa sanailtiin ravintoloiden aukiolojen rajoittamisesta.

Pontta keskustelulle antoi eduskunnan perustuslakivaliokunta, joka ei hyväksy hallituksen linjauksia jatkaa ravintoloiden aukiolojen rajoittamista nykytavalla.

Hallituksen lakiesityksen mukaan ravintoloiden aukiolon rajoittamista olisi tavoite jatkaa vielä eteenpäin lokakuun päättyessä. Silloin nykyisen tilapäisen lain voimassaolo on päättymässä.

Valiokunta katsoo, ettei elinkeinovapautta saa rajoittaa niin kuin hallitus esittää.

Nykylaissa rajoitetaan ravintoloiden toimintaa koko maassa ja erilaisia ravintoloita samalla tavalla.

Muun muassa ravintoloiden yöajan aukioloja on rajoitettu.

Saarikko puolusti tarvittavia rajoituksia toteamalla, että niin Suomessa kuin maailmalla altistusketjuja on pystytty jäljittämään nimenomaan ravintoloihin. Tosiasia on, että huomattava osa tartunnoista on lähtöisin ravintoloista.

Huoltoasemat auki?

Saarikko korosti myös, että nyt ravintoloiden aukioloja koskevat rajoitteet lähtevät liikkeelle alueellisesta tilannearviosta.

– Siksi tilanne on erilainen kuin keväällä.

Perussuomalaiset moittivat hallitusta kohtuuttomista ja perusteettomista koronarajoituksista ruokaravintoiloissa. Hallitus aikoo heidän mukaansa rajoittaa kaiken tyyppisten ravintoloiden aukioloa rajusti. He ihmettelivät, miksi hallitus haluaa pitää myös liikenneasemat suljettuina.

Kansanedustaja Veikko Vallin (ps.) totesi, että hallitus on unohtanut ravintolat, mutta sen lisäksi se on unohtanut kuljetusalan. Hänen mielestään liikenneasemien sulkeminen ei ole tärkein keino koronatartuntojen torjunnassa. Asemien tulisi olla auki, koska rajoitteet estävät monen työmaaruokailun.

– Maamme teillä ajaa joka yö tuhansia kuljetusalan ammattilaisia, jotka pitävät taloutemme pyörät pyörimässä ja kuljettavat tavarat kauppoihin.

MaRa haluaa lukuja

Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry on perussuomalaisten mukaan pyytänyt toistuvasti hallitukselta ja terveysviranomaisilta lukuja siitä, kuinka paljon koronavirukselle altistumisia ja koronatartuntoja on ollut ruokaravintoloissa, kahviloissa, liikenneasemien ravintoloissa ja majoitusliikkeiden aamiaisravintoloissa. Tällaisia tietoja ei ole annettu.

Saarikko vastasi, että hallituksen ykköstavoite on koronan torjunta, toinen on työpaikkojen turvaaminen ja kolmas linjaus se, että kaikki suomalaiset pysyvät mukana.

– Emme tee tahallaan päätöksiä, jotka kuristavat ihmisten elämää, ministeri jatkoi.

Saarikon mukaan lakiesitys rajoituksista menee sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

– Kun kerran perustuslakivaliokunta on katsonut, että esityksessä on ongelmia, niin sosiaali- ja terveysministeri katsoo, mitä voidaan tehdä. Otamme huomioon ongelmat. Esityksellä on kiire, ja nyt tarvitaan uusi poliittinen näkemys, miten rajoituksia halutaan jatkaa.

Hänen mukaansa rajoituksia yritetään tehdä niin, että hallitus olisi muutama askeleen edellä koronaa.

Samaan aikaan päätösten on oltava kohtuullisia.

Ei koko maata säppiin

Hän korosti, että tällä kerralla hallitus on valinnut linjan, jonka mukaan koko Suomea ei panna säppiin.

– Tiedämme nyt vaikutuksista enemmän ja siksi niitä katsotaan alueellisesti. On alueita, joissa tauti on vielä suvantovaiheessa, mutta on myös alueita, joissa ollaan jo koronan leviämispisteessä. Siksi tarvitaan erilaisia toimia.

Hän myönsi, että viestiä pitää parantaa.

– Voisivatko esimerkiksi kuntaliitto ja THL yhdessä miettiä verkkosivuja, joissa koronaan liittyvät asiat päivittyvät, hän ehdotti.