Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Nuori lempi kompuroi kömpelössä elokuvassa

HH

Elvis & Onerva. Ohjaus Mikael Syrjälä, 2019. Yle TV2 ke 21.10. klo 23.15/Areena

Vuosia nikkaroitu, valmiinakin harrastajamaiselta ja keskeneräiseltä vaikuttava oppilastyö. Harjoitus tekee mestarin ja opinnäyte on tultava. Teatteri- ja televisiolevitys voi sitten tuntua armottomalta.

Teinirakkaus on ihanaa. Joskus vain usko ja toivo loppuvat katsojalta. Nuorukaisen pöllöpäinen rehvastelu tytöille on tässä epäuskottavaa. Poukkoilevan elokuvan päähenkilöt on kavereineen ja ongelmineen piirretty ohuesti. Johannes Brotherus ja suomifilmin Kristen Stewart eli Mimosa Willamo heittäytyvät epäkiitollisiin rooleihin rohkeina.