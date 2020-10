Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: Nuoruus on silta, joka pysyy meissä

Aina on tilaa kehitystarinoille. Nuoruus on silta, ehtymätön aihe. Ei sen tärkeämpi kuin muutkaan ikäkaudet, mutta murrosvaiheena loputtoman kiinnostava. Mikä on kasvukuvausten kiehtovuuden salaisuus? Kypsymättömyys yhdistyy usein kiihkeyteen. Se synnyttää vastakkainasettelua ja draamaa kuin itsestään. Lisätään tähän vielä ystävyyksien solmimiset ja ensirakkaudet, niin ollaan tarinoiden runsaudensarven äärellä.

Nuoruudenkuvausten kautta vanhakin voi palata nostalgisesti ihaniin tai kirveltäviin kasvukipuihin. Vaihe löytyy yhä meistä, vaikka onkin jo käyty läpi. Sarjat ja elokuvat auttavat samaistumaan eri-ikäisiin ihmisiin ja lisäävät ymmärrystä sukupolvelta toiselle. Vanhojen tarinoista ei nuorilla kuitenkaan ole omakohtaista kokemusta vielä. Siitä on se sanontakin: Ei sitä pienenä tiedä, miten isona on kivaa.