Mikä on taloyhtiön lunastuslauseke ja käytetäänkö sitä nykyään?



Maanmittauslaitos ylläpitää sähköistä huoneistotietojärjestelmää, johon on liittynyt kuitenkin vasta muutama sata asunto-osakeyhtiötä. Ne ovat siirtäneet osakeluetteloiden ylläpidon Maanmittauslaitokselle, jolta voi tilata luetteloista otteita. Kaikkiaan Suomessa on noin 90 000 asunto-osakeyhtiötä.

Lunastuslauseke on yleinen monen yhtiön yhtiöjärjestyksessä. Nykyään se koskee useimmiten autopaikkaosakkeita. Osakkailla tai taloyhtiöllä on oikeus lunastaa autopaikka tai asunto, kun omistus on siirtynyt ostajalle, joka ei ole entuudestaan yhtiön osakas.