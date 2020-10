”Tällä hetkellä kilpaillaan enemmänkin hinnoittelulla kuin ammattitaidolla” – Useiden vuosien parturi-kampaamoalan yrittäjä Tomi Yrjänä kokee, että alan kilpailun tapahtuu väärän kriteerin kautta



Mikä sinua kiehtoo työssäsi? – Kampaajan ammatti on yksi tapa toteuttaa luovaa työtä. Toki ulkoisille vaikutteille on varmasti tullut altistuttua, jotta ammattiin on sen aikainen miehenalku Pohjanmaalta osannut hakeutua.