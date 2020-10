Keskipohjanmaan viikon viiniravio: Hinta ja laatu yhä kohdallaan – Hillomainen tuoksu nostaa odotuksia, mutta punaviini on vielä nuorekkaan marjaisa ja hapokas

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viiniarvio

Vinhas do Ocidente 2019, Portugali, 8,99 €

Vaihteeksi uutuusviini Portugalista, jossa hinta ja laatu ovat edelleen kohdallaan. Ainakin Vinhas do Ocidenten hinta on maltillinen. Portugalin parempien punaviinien hinnat ovat kyllä nousseet jo vauhdilla, mutta ilmeisesti suurin osa tuottajista on yhtä vaatimattomia kuin me suomalaiset, eivätkä kehtaa nostaa hyvien viiniensä hintaa niiden laadun ansaitsemalle tasolle.

Ocidenten tuoksu on voimakas, tummien marjojen hallitsema. Selkeää mustaherukkaa ja mustikkaa, mutta samalla myös hapankirsikkaa ja lievää makeutta. Hieman hillomainen tuoksu nostaa heti odotuksia.

Maku on tuoksua nuorekkaampi ja selkeästi marjaisempi. Mustaherukan ohella löytyy aika hapanta kirsikkaa ja muutenkin hapokkuus on varsin hallitsevaa. Mutta se helpottaa ja loivenee ruuan kanssa. Viini ei ole kallis, eikä huippuunsa hiottu, joten suoraviivainen, maukas grillattu liha tai vähän normaalia mausteisempi pasta bolognese osuvat kohdalleen. Terävän hapokas nuorekkuus pyöristyy ja runsas marjaisuus nousee pääosaan. Tosin sekin on aika nuorta ja sellainen kypsyneen punaviinin hienous tästä jää puuttumaan.