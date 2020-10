Maskisuositus laajenee koskemaan myös yläkouluja Pohjanmaalla – Virustilanne on kääntynyt rauhallisemmaksi Vaasan sairaanhoitopiirissä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä suosittelee vahvasti, että kasvomaskeja käytetään kaikissa oppilaitoksissa jo yläkoulusta lähtien. Vaasan sairaanhoitopiirin tiedotteen mukaan kasvomaskia on suositeltavaa käyttää aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa. Aikaisemmin suositus koski yli 15-vuotiaita.

Jo aikaisemmin alueella annetun kasvomaskisuosituksen mukaan kukin hankkii kasvomaskinsa pääsääntöisesti itse. Kunnat huolehtivat maskien jakelusta vähävaraisille.

Etätyön suosituksessa Pohjanmaa seuraa valtakunnallisesti annettua suositusta, joka koskee erityisesti julkisen sektorin ja yksityisalojen työntekijöitä.

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä totesi perjantaina Vaasan sairaanhoitopiirin olevan edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa. Tilanne on tosin kääntynyt hieman rauhallisemmaksi.

Ilmaantuvuusluku alueella on 331 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohti viimeisen 14 vuorokauden ajalta, mikä on aavistuksen edellispäiviä alhaisempi luku. Vaasan sairaanhoitopiirissä on todettu vuorokauden aikana 31 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä tartuntoja on kertynyt 737. Näytteitä on otettu kaikkiaan hiukan alle 19 000.

Ryhmä kiittää Pohjanmaan asukkaita, jotka ovat ottaneet tosissaan alueelle annetut suositukset. Erityisesti kasvomaskien käyttö näkyy ympäri Pohjanmaata, mikä kertoo, että vahvoihin suosituksiin suhtaudutaan vakavasti.

Ryhmä uskoo, että suositustoimenpiteet alkavat purra ja että päästään tilanteeseen, jossa koronaviruksen leviäminen saadaan alueella hallintaan. Silti rajoituksia ja suosituksia on edelleen tärkeää noudattaa.

Keskipohjanmaan levikkialueen kunnista Vaasan sairaanhoitopiiriin kuuluvat Luoto, Pedersöre, Pietarsaari ja Uusikaarlepyy.

