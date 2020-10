Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Lihava leidi ei ole vielä laulanut – Donald Trumpia ei ole vielä lyöty

Amerikkalaisen urheiluelämän klassikkosanontoihin kuuluu varoitella ennakoimasta liian aikaisin lopputulosta. It ain't over till the fat lady sings(peli ei ole ohi ennen kuin lihava leidi laulaa) kuuluu ilmeisesti oopperamaailmasta – oikein tai väärin – innoituksensa saanut lausahdus.

Kahden viikon ja kahden päivän kuluttua Atlantin takana ratkaistaan Valkoisen talon isännyys seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Oikeastaan pitää sanoa, että voidaan ratkaista. Istuvan presidentin lausunnoista ei vanha Erkkikään osaa varmaksi sanoa, hyväksyykö hän mahdollisen tappionsa.

Edessä voi olla tragikoomisesta nopeasti traagiseksi muuttuva viikkokausien oikeustaistelu, jossa ainoina hyödynsaajina ovat taas kerran juristit. Amerikkalainen sovellus demokratiasta on vaarassa muuttua ilveilyksi.

Neljä vuotta sitten politiikan kommentaattorit, tutkijat ja journalistit saivat pahasti näpeilleen. Mielipidetiedustelujen perusteella demokraattien Hillary Clintonin piti ilman muuta voittaa vaalit. Clinton toki saikin enemmän (2,9 miljoonaa) ääniä kuin Donald Trump, mutta se oli lopultakin yhdentekevää. Valitsijamiesten enemmistön (304–227) Trump voitti. Se on ainoa asia, joka marraskuun 3. päivän päättyessä merkitsee.

Yhdysvalloissa presidentinvaalit tapaavat ratketa muutaman ns. vaa´ankieliosavaltioin voittamiseen. Hillary Clintonin johti niissäkin juuri näihin aikoihin, parisen viikkoa ennen vaaleja, mutta virta vei viime vaiheessa ratkaisevat äänet Trumpille.

Mikä on tilanne nyt Trumpin ja hänen haastajansa Joe Bidenin välillä? Pikkuhiljaa kommentit ovat taas kerran lähestyneet neljän vuoden takaisia. Bidenin johto on niin selvä, että nyt Trump ei onnistu vetämään hatustaan voittoon vievää kaniinia. Näin on alettu uskoa.

Liittovaltion kattavassa kannatuksessa Bidenin johto Trumpiin on selvästi suurempi kuin Clintonilla neljä vuotta sitten. Real Clear Politics -uutissivuston mukaan se oli perjantaina keskimäärin 8,9 prosenttiyksikköä. FiveThirtyEight-sivusto sai eroksi 10,6 prosenttia.

Ero on siis ratkaiseva? On ja ei. Biden varmastikin saa yhteensä eniten ääniä, mutta niin siis sai Hillary Clintonkin vuonna 2016. Vaa´ankieliosavaltioissakin Biden toki johtaa, mutta johtaa vähemmän kuin Clinton vastaavaan aikaan neljä vuotta sitten.

Spekulaatiota tietysti, mutta Trumpilla on nyt vähemmän kiinni kurottavaa ratkaisevissa osissa Yhdysvaltoja kuin viime vaalien alla. Totta kai koronapandemia on tehnyt tilanteestakin tyystin erilaisen ja vie pohjaa vertailulta. Mahdollista on myös Bidenin maanvyörymävoitto.

Siitäkin huolimatta. Kannattaa pitää mielessä, että lihava leidi vasta availee ääntään.