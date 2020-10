Annika Tiiton kolumni maskisuosituksesta: "Sinun piittaamattomuutesi ja laiskuutesi voi tappaa"

Keski-Pohjanmaalla on voimassa vahva kasvomaskisuositus. On itse asiassa ollut jo pari viikkoa.

Jotenkin sinisilmäisesti ajattelin, että nyt kaikki varmasti käyttävät maskia kaupoissa ja muissa julkisissa tiloissa, mutta olin väärässä.

Monet viis veisaavat suosituksesta ja asioivat kaupoissa ilman maskia. Myönnän, että jämähdin hetkeksi tuijottamaan niitä ihmisiä, jotka kulkivat kaupan käytävillä niin kuin koronaa ei olisi olemassakaan.

On minullakin toki omat epäilykseni kasvomaskin toimivuudesta. Käytän maskia kuitenkin, koska minua tässä asiassa viisaammat ihmiset ovat niin suositelleet.

Käytän maskia, vaikka se vaikeuttaa hengittämistä ja tuntuu erittäin epämukavalta. Käytän sitä, vaikka lasini huurtuvat niin, että hädin tuskin näen eteeni. Maskia vain yksinkertaisesti kuuluu nyt käyttää.

Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkosen mukaan maski suojaa sekä käyttäjää että muita ihmisiä pisaratartuntana leviävältä koronavirusinfektiolta. Uskon häntä.

Monen ihmisen hälläväliä-asenne paistaa kuitenkin kauas.

Paikallisissa Facebook-ryhmissä keskustellaan maskeista päivittäin. Keskusteluun vedetään usein mukaan valtamedian salaliitto, ja omia näkemyksiä vahvistetaan jakamalla hyvin epämääräisistä lähteistä peräisin olevia artikkeleita.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Todella moni keskustelija on sitä mieltä, että jokainen voisi pitää huolen omista asioistaan eikä kytätä muiden maskin käyttöä. Mutta tilannehan on se, että koronavirus ei ole kenenkään oma asia. Kyseessä on maailmanlaajuinen ongelma.

Ymmärrän hyvin, jos joku ei vain yksinkertaisesti pysty pitämään maskia. Jos esimerkiksi astmaoireet pahenevat tai maski aiheuttaa allergisen reaktion. Mutta sitä en ymmärrä, että maskia jätetään käyttämättä vain oman välinpitämättömyyden vuoksi.

Osa ihmisistä kai ajattelee, että jos asiaa ei ole kirjoitettu lakiin, siitä ei tarvitse välittää. Kun ei ole kerran pakko, niin sitten asian voi unohtaa. Suositukset tai kohteliaisuus muita ihmisiä kohtaan eivät merkitse mitään.

Omaa napaa tuijottamalla virus leviää. Jos et pelkää itse sairastumista, mieti edes niitä, jotka kuuluvat riskiryhmään tai asuvat tällä hetkellä palvelutalossa. Sinun piittaamattomuutesi ja laiskuutesi voi tappaa.

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan toimittaja.