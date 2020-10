Pimeys tuli, muistitko tämän? – Uusi laki toi polkupyöriin merkittävän muutoksen

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

KOKKOLA

Uusi tieliikennelaki toi polkupyöriin punaisen takavalon, joka parantaa pyöräilijöiden turvallisuutta syksyn pimeässä ja tihkusateessa.

Takavalo on pakollinen myös niissä pyörissä, jotka ovat jo liikenteessä. Ylikonstaapeli Juha Koistilan mukaan useimmissa pyörissä valot ovat kunnossa Kokkolan seudulla.

– Välillä toki näkee täysin pimeitäkin pyöriä, hän toteaa.

Pohjanmaan poliisin oli määrä valvoa valojen käyttöä valvontaviikon yhteydessä, mutta se jäi pitämättä koronan takia. Valvontaa suoritetaan kuitenkin muun liikennevalvonnan yhteydessä.

Ilman takavaloa ajamisesta voi napsahtaa 40 euron liikennevirhemaksu. Pelkkä etuvalo ei riitä. Tänä syksynä rikkeestä voi normaalissa tapauksessa selvitä huomautuksella, koska lakimuutos on tuore.

Valojen lisäksi Koistila haluaa muistuttaa pyöräilijöitä suojatien ylityksistä. Normaalissa risteyksessä pyöräilijän pitää väistää autoa.

– Vieläkin näkee pyöriä, jotka ajavat suojatiellä auton eteen, vaikka pyöräilijällä on väistämisvelvollisuus. Polkupyörä pitää taluttaa suojatien yli, jos haluaa autojen väistävän, ohjeistaa Koistila.

Uuden tieliikennelain myötä joihinkin risteyksiin on tullut uusi liikennemerkki, joka tekee autosta väistämisvelvollisen. Jo aiemminkin autolla on ollut normaali väistämisvelvollisuus, jos auto on tullut kolmion tai stop-merkin takaa. Muissa tapauksissa pyöräilijällä on aina ollut väistämisvelvollisuus, jos auto kulkee suoraan.

Uuden auton ostaja on tottunut siihen, että kulkuneuvossa on kaikki tarpeelliset turvalaitteet jo valmiiksi asennettuna, mutta polkupyörissä ei näin kuitenkaan ole. Uuttakin polkupyörää ostaessa tulee tarkistaa, onko punainen takavalo siinä mukana.

Kokkolalaisen pyöräliikkeen Pyöräpoikien kauppiaan Merja Mutkan mukaan uusissa kaupunkipyörissä on valmiiksi asennettu takavalo, mutta muut pyörämallit ostetaan nykyisin pääasiassa aihoina, jotka varustetaan asiakkaan toiveiden mukaisesti.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Meidän kaupan hyllystä seitsemän erilaista vaihtoehtoa takavalolle, aina kymmenestä eurosta kahteensataan euroon, kertoo Mutka.

Laadukas valo näkyy kirkkaalla auringonpaisteella jopa kahden kilometrin päähän. Tämä voi olla arvokas ominaisuus esimerkiksi kasitiellä ajavalle maantiepyöräilijälle.

Aikuisten on huolehdittava, että myös lapsilla on polkupyörissään takavalo. Valon ei tarvitse olla kiinni takalokasuojassa. Se voi olla kiinnitetty myös pyöräilijän reppuun, kypärään, takkiin tai vaikkapa pyörän satulatankoon.

Liikenneturvan viime vuonna tekemän seurannan mukaan etuvalo oli päällä 57 prosentilla pyöräilevistä. Takavalolla oli varustautunut joka viides pyöräilijä.

Reilu kymmenesosa Liikenneturvan kyselyyn vastanneista uskoi virheellisesti, että pyörän etuvalona saa käyttää myös punaista valoa.

Polkupyörän valomääräyksissä säädetään etu- ja takavalojen väristä, muita vaatimuksia valoille ei ole säädetty. Värillä on väliä pyöräliikenteessä – valkoista eteen ja punaista taakse.

Liikenneturvan kyselyssä vilkkuva valo jakaakin mielipiteitä. Kolme viidestä vastaajasta kokee, että pyörän ajovalon tulisi olla aina kiinteästi palava vilkkuvan sijaan. Kaksi viidestä kokee, että vilkkuvalo lisää pyöräilijän havaittavuutta.