Lukijan mielipide: Pitäisi jo tietää, miten koronavirus taltutetaan

On kyllä maailman ihme että ei olla ymmärtävinään miten tämä korona virus taltutetaan. Ikään kuin olisi jäänyt epäselväksi miten pitää toimia, haetaan syyllisiä keväiseen maskittomuuteen.

Keväällähän lähes seljätettiin korona ilman yleistä maskisuositusta. Jos jollekin on vielä epäselvää, miksi ei ollut maskisuositusta: ei ollut maskeja riittävästi kaikille.

Trumppi teki pohjat kommentissaan jonka taustana oli oma kokemus ”ei kannata pelätä koronaa”. Hän sai arvioiden mukaan vähintään 80 000 euron hoidot jonka kansalaiset joutuvat itse maksamaan, eikä lääkkeitä riitä kaikille. USA:ssa ovat ampumatarvikkeet loppuneet kaupoista, nähtäväksi jää onko kyseessä koronan- tai vallanvaihdon torjunta.

Meillä on vain käynyt niin, ettei ilman maskien lisäsuojaa selvitä kohtuudella koronasta, koska olemme kovapäisiä eikä enää noudateta yksikertaisia ohjeita, käsihygieniaa ja välimatkoja. Maskit antavat kaksinkertaisen suojan, tartuttaja ja mahdollinen uhri on suojattu. Maskien käyttö on taiteenlaji, harva tulee käyttäneeksi sitä aukottomasti niin ettei tarvitse muita varokeinoja.

Kyllä pitää olla kovapäinen jos ei ole selvinnyt tämän koronahässäkän jälkeen, miten koronavirus taltutetaan. Tehdään politiikkaa, ei olla ymmärtävinään miten pitäisi toimia, tehdään itsestäkin typeriä.

”Kevät jaksettiin, jaksetaan nytkin” oli immunologian professori Seppo Meren neuvo johon presidentti Sauli Niinistökin yhtyi, eiköhän mekin ymmärretä asia oikein ja aloiteta muutaman viikon ryhtiliike.

Lehtosen Kalle

Ylivieska