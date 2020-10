Ei pride kulkueet ja juhlat ole taustaltaan harmitonta huvinpitoa ja iloista juhlintaa tasa-arvon merkeissä, kuten joissakin tämän lehden kirjoituksissa on kerrottu. Aatetta ja tapahtumia esiteltäessä korostetaan ihmisoikeuksia, tasa-arvoa, kunnioitusta ja monta muuta ylevää asiaa. Kaikki ei ole kuitenkaan tässä. Siksi haluan osallistua

tässä lehdessä vellovaan keskusteluun, vaikka en pyrikään vaikuttamaan Kokkolan kaupungin aiheeseen liittyvään liputtamiseen. Haluan kuitenkin tuoda asianosaisten ajattelun ja arvioiden huomioitavaksi seikkoja, joista harvemmin puhutaan.

Pride ideologia sivuhaaroineen on levittäytynyt viime vuosina suhteellisen lyhyessä ajassa lähes maailman laajuiseksi henkien taisteluksi. Se on soluttautunut kansainvälisiin järjestöihin, yliopistoihin ja tiedotusvälineisiin. Se on saanut sitä kautta laajaa kannatusta varsinkin nuorten keskuudessa etenkin länsimaissa. Aate on

vallankumouksellinen, sillä se perustuu erilaiseen ihmiskuvaan, ihmiskäsitykseen ja maailmanjärjestykseen kuin mihin ihmiskunta ja tuhansien vuosien ajan nojannut. Perinteisen kristinuskoon perustuvan ihmiskäsityksen ja maailmanjärjestyksen mukaan Jumala loi maailman ja kaikki, mitä siinä on. Myös ihmisen hän loi mieheksi ja naiseksi. Tämän uuden evoluutioon perustuvan ideologian mukaan kaikki on syntynyt tyhjästä ja kehittynyt aikojen kuluessa sellaiseksi kuin se nyt on. Siihen liittyy myös se, että ihminen voi määritellä sukupuolensa.

Halutaan kumota perinteinen ihmiskuva miehestä ja naisesta ja Jumalan heille antamasta aviollisesta lisääntymistehtävästä.

Tämä ideologia on saanut Suomessakin vihervasemmiston ajamana jo melkoisen ylivallan varsinkin mediassa, koululaitoksessa ja on se soluttautunut kirkkoonkin. Sen seurauksena ei kouluissa eikä varhaiskasvatuksessa saa opettaa enää tunnustuksellista uskontoa ihmiskäsityksineen. Sukupuolineutraalisuus yritetään ulottaa kaikkialle.

Perinteiseen ihmiskäsitykseen nojaava yhteiskunta ei ole takapajuinen. Siihen nojaten on rakennettu sodan raunioille suomalainen hyvinvointiyhteiskunta. Sitä kunnioitetaan myös Suomen sinivalkoisella ristilipulla.