Elämä maapallolla perustuu hiileen. Yli puolet ihmiskehon ”kuiva-aineesta” on hiiltä. Kasvumaa sitoo hiiltä. Kasvit ottavat hiiltä maasta juurillaan ja yhteyttämisen kautta ilmasta lehdillään. Hiilidioksidi on elämää ylläpitävä kaasu. Ilmakehä sisältää sitä nyt noin 0,04%.

Toinen tärkeä elämän edellytys on vesi. Sitä on kaksi kolmasosaa kehostamme. Vesihöyry on myös pääasiallinen niin sanotun kasvihuoneilmiön säätelijä. Kasvihuoneilmiö mahdollistaa elämän maapallolla. ”Vuosituhansia on pilvipeite säädellyt maapallon keskilämpötilaa n. 10 asteen vaihteluvälin sisällä. Hiilidioksidilla on tuossa säätelyssä n.10%:n osuus. Ihmiskunnan tuottama osa ilmakehän hiilidioksidista on 10%:n luokkaa. Tämä kymppisääntö on helppo muistaa” (Tiivist. prof. Jyrki Kauppisen luennosta 15.8.2020).

IPCC:n Ilmasto-opin mukaan hiilidioksidi olisi tärkein kasvihuonekaasu. Järjestön tavoite on muuttaa globaali energiantuotanto ja talousjärjestelmä. Järjestöä johtaa taloustieteilijä Hoesung Lee. IPCC on poliittinen paneeli, jossa on edustettuna 195 valtiota. Sen päätökset ovat kompromisseja. IPCC ei ole tiedeyhteisö eikä tee tutkimusta, mittauksia ja seurantaa.

Myöskään uskoa ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen tunnustava ja hiilineutraalia maailmaa vaativa joukkoliike ei voi perustua muuhun tieteeseen kuin joukkopsykologiaan. Herää kysymys, mitä siellä kouluissa näille kaduilla istujille on opetettu? Entä oppineistollemme, joka omaksuu uskomuksia perustelua selvittämättä?

Kun institutionalisoitunut ihmisviha on tähän asti ollut epäsuoraa, kohteenaan esimerkiksi ihmisen paras ystävä, auto, on se nyt käynyt suoremmaksi vihaten hiiltä, jota koko maallinen elämä syö, hengittää ja on.