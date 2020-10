Ei hyvältä näytä, nimittäin talven sisäpalloilulajien tulevaisuus koronan kurimuksessa, Juha Savela arvioi urheilukolumnissaan

Siltä näyttää, ettei hyvältä näytä.

Nimittäin talvikauden sisäpalloilulajien tulevaisuus Suomessa. Alkaa olla lähinnä semanttinen ongelma, koetaanko tässä nyt lopun alkua vai loppuvatko kaudet alkuunsa.

Myöhään perjantai-iltana Oulun Kärppien toimistolta lähtenyt tiedote liigajoukkueen jäsenen saamasta koronavirustartunnasta oli vain yksi lenkki ketjuun, jonka pituutta on tässä vaiheessa mahdoton ennustaa. Ihan niin kuin kaikkea muutakin koronavirukseen liittyvää.

Pelkästään liigakiekkoilussa korona on tällä kaudella koetellut jo ennen tuoreinta kärppäkeissiä Jukureita, KooKoota, HPK:ta ja välillisesti Sportia, kun Vaasan sairaanhoitopiirissä on yleisötilaisuudet tauolla ainakin lokakuun loppuun. Ja nyt on ehditty pelata vasta puolenkymmentä kierrosta. 60 kierrosta ja pleijarit päälle pitäisi pystyä pelaamaan. Tämän päivän tiedoilla tuntuu mahdottomalta tehtävältä.

Tällä kaudella todellakin toteutuu yksi dufvismeista: kun ei ole helppoa, on vaikeaa.

Eikä kyse ole siitä, etteikö seuroissa lajeista riippumatta olisi tehty kaikki voitava turvallisuuden takaamiseksi, tartuntojen välttämiseksi ja urheilemisen mahdollistamiseksi. Ongelma on se, ettei Suomesta löydy niin suurta kuplaa, että sinne kaikki talvilajien kilpailijat mahtuisivat.

Itse asiassa kesäkausi sujui hyvin. Perjantai-illan palkintojenjakoon päättynyt pesiskausi selvisi muutamalla varotoimenpiteenä tehdyllä ottelusiirrolla. Jalkapallokausikin ehti syyskuulle ennen kuin isompia osumia alkoi tulla. Sarjat saataneen ainakin 85 prosentin säännöllä ja erikoisjärjestelyin maaliin. Saattaa olla, että hyvin sujunut kesä herätti myös talvipalloiluun ylioptimisia odotuksia.

Se kupla on nyt puhjennut.

Mitä sitten pitäisi tehdä?

En tiedä, eikä näin viikonloppuna viitsi Rahkosen Markollekaan soitella, joten mennään spekuloinnin kautta. Todennäköisesti sarjoja yritetään pitää mahdollisimman pitkään käynnissä: vietetään karanteeneja, siirrellään pelejä, pestään käsiä ja toivotaan parasta.

Kynnys päättää kaudet kesken on korkeampi kuin keväällä. Siitäkin huolimatta, että kierros kierrokselta otetaan raakasti myös taloudellisesti dunkkuun. Selvää on, että kotimainen "urheilubisnes" saa koronasta kolhuja, joista kaikki eivät selviä.