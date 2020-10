Yrittäjien varapuheenjohtajiksi Anne Niemi Vimpelistä ja Jyrki Hakkarainen Salosta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Suomen Yrittäjillä on kaksi varapuheenjohtajaa. Uudet varapuheenjohtajat ovat Anne Niemi ja Jyrki Hakkarainen. He toimivat myös Suomen Yrittäjien hallituksen varapuheenjohtajina ja toimivat tarvittaessa puheenjohtajan sijaisina.

Anne Niemi, 56 valittiin SY:n ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Hän sai 1624 ääntä. Niemi on kolmannen polven yrittäjä Vimpelistä. Yrittäjänä hän on toiminut suvun omistamassa yrityksessä jo vuodesta 1995, ensin peruna-alalla ja elintarviketeollisuudessa sekä nyttemmin metalliteollisuuden ja pääomasijoituksen parissa. Tänä vuonna Niemi perusti tyttärensä kanssa yhteisen yrityksen naisten vaatetusalalle Seinäjoelle.

Jyrki Hakkarainen, 54 valittiin SY:n toiseksi varapuheenjohtajaksi. Hän sai 991 ääntä. Hakkarainen on oikeustieteen kandidaatti ja ollut yrittäjänä vuodesta 1993 lähtien. Hänellä on lakitoimistot Kiskossa ja Raaseporissa. Lisäksi hän vuokraa huvilaa ja asuntoautoa ja toimii kiinteistösijoitusalalla. Hän on työskennellyt Suomen Lähi- ja Perushoitajaliitossa lakimiehenä ja neuvottelupäällikkönä ja Pohjan kunnanjohtajana.

Ehdolla varapuheenjohtajiksi olivat myös Jukka Hurrila Porista Satakunnasta ja uusmaalainen tilitoimistoyrittäjä, Hyvinkäällä asuva Antti Rantalainen, 60. Hän putosi puheenjohtajan vaalissa jo ensimmäisellä kierroksella.

Uutta on se, että Jyväskylän liittokokouksessa valitaan ensimmäistä kertaa Suomen Yrittäjien valtuusto. Vuodesta 2020 eteenpäin liittokokous kokoontuu joka toinen vuosi ja valtuusto on koolla kaksi kertaa vuodessa.

Ainoa ehdokas valtuuston puheenjohtajaksi oli Suomen Yrittäjien puheenjohtajan tehtävästä luopunut Jyrki Mäkynen, joka valittiin uuteen tehtävään. Mäkyselle valitaan myös varapuheenjohtaja.