Synnyin pienessä kylässä Keniassa ja kasvoin kulttuurissa, jossa naisilla ei ollut paljon oikeuksia tai arvoa yhteiskunnan silmissä ja jossa koulutus oli vain harvojen onnekkaiden oikeus. Nuoria tyttöjä naitettiin vanhoille miehille toisiksi ja kolmanniksi vaimoiksi. Oikeudesta rakkauteen ei välitetty.

Ihmisoikeuksien tunnustaminen, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat perusta vapaalle kansakunnalle. Suomessa on saatu aikaan niin paljon edistystä ensin naisten aseman parantamisessa ja myöhemmin myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien parantamisessa, niin kuin muissakin sivistysvaltioissa. Kokkolassa käytävä väittely sateenkaarilipun nostamisesta salkoon on kuitenkin kuin taantuma menneille ajoille.

Sateenkaarilippu ei edistä minkään poliittisen puolueen asiaa tai tuo Pridea kenenkään naamalle. Sateenkaarilippu ei ole myöskään minkään yhdistyksen lippu. Sateenkaarilippu merkitsee ihmisoikeuksien tunnustamista kaikille. Se tunnustaa ne vaikeudet, joita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat joutuneet kohtaamaan, ja juhlistaa tasavertaisuutta ja ihmisoikeuksia. Sateenkaarilippu edustaa oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Yhdenvertaisuus voi ainoastaan vahvistaa yhteiskuntaamme ja sen puute ainoastaan heikentää sitä.

On tärkeää miettiä myös, millaista kuvaa viestittää se, jos sateenkaarilipulla liputtamista ei hyväksytä kaupungin taholta. Millaisen viestin se antaa sateenkaariperheiden lapsille tai transsukupuolisille nuorille? Toivoisin, ettei 2020 vuoden Suomessa enää tarvisi tällaisesta asiasta väitellä, vaan olisi itsestäänselvyys, että erilaiset perheet hyväksyttäisiin ja se pystyttäisiin tuomaan myös julki tällä tavoin Kokkola Priden aikana liputtamalla.

On puhuttu myös siitä, että tämä on vain vihreiden tai vasemmiston propagandaa. Toivottavasti ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus olisivat kuitenkin muidenkin puolueiden ja kaikkien ihmisten asia, eikä vain jonkin. Toivon, että päättäjät näyttäisivät aitoa johtajuutta ilman politikointia.

Winston Churchillin sanoin: ”I cannot but think we have much to be thankful for, and more still to hope for in the future.”