Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Nuorten tulevaisuutta on tuettava – Oppivelvollisuuslain on muututtava nykyaikaan sopivaksi

Suomalainen oppivelvollisuus on lähes 100-vuotias. Laki astui voimaan 1921. Maaseutua koskeva kansakouluasetus on sitäkin vanhempi. Nykyaikainen yhteiskunta ja sen muutokset riittävät perustelemaan oppivelvollisuuden pidennystä, josta on kiistelty hyvän aikaa.

Pohjoismaista Ruotsissa on kymmenen vuoden kouluvelvollisuus el suomeksi sanottuna koulupakko. Muissa Pohjoismaissa puhutaan oppivelvollisuudesta. Koulutuksen merkitys on ymmärretty jo kauan.

Suomen uudistuva oppivelvollisuus päättyy nykyisen 16 vuoden sijasta 18-vuotiaana tai siinä vaiheessa, kun toinen aste on suoritettu. Nuoren koulun keskeyttämisestä on vastuu asuinkunnalla. Ensi syksystä lähtien jokaisen suomalaisnuoren on hakeuduttava perusopetuksen jälkeen toisen asteen opintoihin. Käytännössä se tarkoittaa lukiota ja ylioppilastutkintoa tai ammatillista tutkintoa.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) perustelee uudistusta muun muassa sillä, että pelkän peruskoulun varassa ei elämässä ja työelämässä pärjää. Totta on, että ilman ammatillista koulutusta tai mitään tutkintoa on hyvin vaikea työllistyä.

Oppositio ja uudistuksen vastustajat ovat muistuttaneet, että oppivelvollisuus pidennys ei estä nuorten syrjäytymistä. On kaiketi selvää, että koulutuksen jatkaminen auttaa mahdollisia pudokkaita vain siinä tapauksessa, että oppilaitos auttaa ongelmatilanteissa ja nuoret saavat riittävästi tukea. Uudistus ei myöskään tarkoita sitä, etteikö lasten elämän erilaisissa vaiheissa oleviin ongelmiin pidä puuttua tuoreeltaan.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ pitää hyvänä, että koulupudokkuuden ehkäisyyn tulee lisävelvoitteita ja opinto-ohjausta vahvistetaan. Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivärinta arvioi hyvää olevan sen, että nuoria ei vain väkisin laiteta toisen asteen koulutukseen (KP 16.10.). Aiemmin muun muassa Pietarsaaren sivistysjohtajana toimineen Päivärinnan mukaan nivelvaiheen koulutuksella pystytään räätälöimään nuoren tulevaisuuspolkua.

Lasten ja nuorten tulevaisuuden onnistumiseen kannattaa panostaa. Varsinkin inhimillisesti ja taloudellisestikin tulee liian kalliiksi hukata kenenkään elämää. Vastuu nuorista kuuluu vanhemmille, oppilaitoksille ja koko yhteiskunnalle.