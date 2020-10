Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Hammashoito on saatava toimimaan koronakriisin varjossakin

Koronakriisin seurauksia korjataan terveydenhoidossa vielä pitkään. Ei pelkästään koronan aiheuttamien terveysvaikutusten ja kustannusten vuoksi. Esimerkiksi Hammaslääkäriliitto on arvioinut, että koronan aikana syntyneiden hammashoidon jonojen purkamisessa voi mennä jopa vuosia. Samaa koskee muitakin terveydenhoidon aloja.

Kriisin takia suun terveydenhuollon hoitovelkaa on kertynyt yhteensä noin 1,3 miljoonan käynnin verran. Keväällä käyntejä peruttiin runsaasti, ja syyskuussakin suun terveydenhuollon vastaanottokäyntejä oli kymmenen prosenttia normaalia vähemmän. Vaikutuksia oli myös yksityisellä puolella.

Syynä terveydenhuollossa syntyneisiin jonoihin on useita. Hoitoja on peruttu ja ihmiset ovat itse peruneet esimerkiksi hammaslääkärillä käyntejä. Myös koronan varotoimet veivät keväällä runsaasti aikaa. Lisäksi osalla potilaista ovat suun sairaudet pahentuneet niin, että tarvitaan pitempiä hoitoaikoja, kerrotaan Keskipohjanmaan jutussa.

Jonoja on alettu eri puolilla Suomea purkaa muun muassa lisätyönä, ostopalveluilla ja palvelusetelillä. Uutena huolena on se, jos syksyllä toteutuu keväinen muihin tehtäviin siirto. Lääkintöneuvos Merja Auero pitää tärkeänä, että suun terveydenhuollon ammattilaiset voisivat työskennellä omissa tehtävissään koronatilanteesta riippumatta. On ymmärrettävää, että hoitovekaa ei niin vain pureta nykyisellä henkilöstömäärällä, kun ottaa huomioon jonot ilman koronaakin. Paikoin hoitotakuun noudattamisessa on tekemistä niin sanotusti normaaliaikanakin.

Hammaslääkäriliitto on esittänyt, että hammaslääkärikäynnin Kela-korvauksia pitäisi nostaa ainakin hetkellisesti ja mahdollisesti kohdennetusti. Suomessa on alueita, joissa terveyskeskukset ovat täynnä ja yksityisellä olisi kapasiteettiä. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla käytetään perinteisesti julkisia palveluita, mutta yksityistäkin hoitoa on tarjolla. Hammashoito on saatava kuntoon.