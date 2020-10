Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kalajoen kaupunki on saanut rahoituksen ympäristöministeriöltä Ikäystävällinen Kalajoki -hanketta varten.

Hankkeen tavoitteena on laatia kehittämissuunnitelma Kalajoen kaupungin ydinkeskustan alueelle. Alueella on paljon rakennuskantaa, joista ikäystävällinen asuminen ja asuinympäristö huomioiden voidaan saada toimivia innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Nykyistä rakennuskantaa voidaan uudistaa niin, että ikäystävällisen asumisen kriteerit täyttyisivät.

Asuinympäristöä rakentaessa huomioidaan esteetön liikkuminen ja sosiaalinen ympäristö. Palveluiden läheisyys, luonto keskeisenä teemana ja osallisuus ovat erityisessä asemassa ikäystävällistä asumista ja toimintaympäristöä suunnitellessa. Lisäksi ikäystävällisessä asumisessa huomioidaan sähköisten palveluiden käyttö osana jokapäiväistä elämää ja mahdollisuus toteuttaa omia arjen unelmiaan.

Asuinympäristöön voidaan rakentaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukevia elementtejä kuten esimerkiksi hyvinvointipolku, Go green -osio hyötypuutarhalla ja aktiviteettipuisto toimintakyvyn tukemiseksi. Erilaisia ryhmätoimintoja voidaan järjestää ulkona sään salliessa tai sisällä uusissa ryhmätiloissa.

Tavoitteena on lisätä sukupolvien välistä kohtaamista ja luoda kaiken kansan olohuone, jonne on helppo kaikkien kuntalaisten tulla.

Tarkoituksena on kuunnella kuntalaisia hankkeen tiimoilta yleisötilaisuuksien merkeissä. Vanhusneuvosto on keskeinen toimija hankkeessa. Tavoitteena on muodostaa tarkempi kuva siitä, millaisia toiveita, odotuksia ja tarpeita tulevaisuudessa on ikäihmisten asumisen, ympäristön ja hyvinvointipalveluiden osalta.

Ympäristöministeriö on käynnistänyt ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman vuosille 2020-2022. Ympäristöministeriön selvitys kuntien toiminnasta ikääntyneiden kotona asumisen ja palvelujen kehittämisestä tuo hyvin esiin ikääntymisen ajatusmalleja. Aiemmin vallitseva ymmärrys vanhuudesta on ollut medikalisoitunut ja palveluiden lähtökohta sekä hoitoon, että asumiseen on ollut lääketieteellinen. Omaehtoisen vanhuuskäsitteen lähtökohtana on puolestaan ihmisen oikeus yksilölliseen elämään ja mielekkääseen ikääntymiseen. Tämä tarkoittaa ikäystävällisiä asumisen ratkaisuja, sosiaalisen ympäristön ja hyvän yhteiskuntasuunnittelun painottamista. Tulevaisuuden tavoitteena on kehittää entistä enemmän omaehtoisen ikääntymisen edellytyksiä kotona asumiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut juuri oman laatusuosituksensa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020-2023: Tavoitteena ikäystävällinen Suomi. Laatusuosituksessa suositellaan ikäystävällisyyden huomioimista asuinalueiden suunnittelussa ja olemassa olevien asuinympäristöjen kehittämisessä sekä edistämään ikääntyneille sopivien asumisratkaisujen toteuttamista, erityisesti välimuotoisen ja yhteisöllisen asumisen osalta.