Lestijärven kunnanhallitus merkitsi Teerinevaa koskevan kuntalaisaloitteen tiedoksi

Lestijärvi

Lestijärven kunnanhallitus merkitsi tiistain kokouksessaan tiedoksi Heikki Salonsaaren jättämän kuntalaisaloitteen, jossa ehdotetaan Teerinevan hankkimista kunnalle suojelutarkoituksiin. Kunnanhallitus toteaa myös, että kunta on ryhtynyt toimiin Teerinevan suhteen ja tehnyt nevasta Vapolle ostotarjouksen jo ennen aloitteen toimittamista kuntaan.

Aloitteen on allekirjoittanut 127 henkilöä, jotka ovat kuntalaisia, mökkiläisiä tai henkilöitä, jotka kantavat muuten vain huolta Teerinevan vaikutuksista Lestijärven vedenlaatuun.

Kunnanhallitus merkitsi myös sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti tiedokseen valtuustoaloitteen tilan, jossa esitetään, että kunnanhallitus selvittää mahdollisuudet maksuttomasta koulukuljetuksesta kaikille oppilaille riippumatta kodin ja koulun välisestä etäisyydestä.

Sivistyslautakunta on aiemmin päättänyt, että aloitetta maksuttomasta koulukuljetuksesta ei valmistella, koska lukuvuodet 2020–21 sekä 2021–22 kattavat koulukuljetussopimukset on laadittu nykyisiä kuljetustarpeita ajatellen ja aloitteen toteuttaminen vaatisi muutoksia sopimuksiin. Lautakunnan päätöksessä todetaan, että hyvä ajankohta palata aloitteeseen on sopimuskauden päättyessä keväällä 2022, kun tulevien optiovuosien käyttöönottoa harkitaan.