Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Väännön jälkeen syntyi Pride-ratkaisu Kokkolassa

Pitkään jatkunut Pride-keskustelu saatiin maanantai-iltana siinä mielessä ratkaisuun, että Kokkolan valtuusto todella päätti Pride-tapahtuman liputuksesta. Vastoin kaupunginhallituksen kantaa valtuusto ratkaisi, että Kokkola liputtaa ensi vuonna järjestettävän tapahtuman kunniaksi. Ennen kokousta oli vaikea tietää, miten lopulta käy, kun hallituksessakin ratkaisu syntyi todella täpärästi.

Kokous keskusteli vilkkaasti ja asiasta jouduttiin äänestämään kahdesti. Valtuuston kokouksessa myös puolueet jakautuivat sen lisäksi, että lopullisessa äänestyksessä liputuksen puolesta äänesti 25 ja sitä vastusti 17 kaupunginvaltuutettua. Monet kaupunkilaiset ovat iloinneet päätöksestä, mutta muunkinlaisia mielipiteitä on.

Keskustelu on vellonut ajoittain niin kiivaana eivätkä erilaiset näkemykset ole kunnioittaneet toisiaan. Kysymyshän on paljon muustakin kuin siitä, liehuvatko sateenkaariliput ensi vuonna kaupungintalon ja pääkirjaston lipputangoissa. Kysymys on tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista sekä siitä, ovatko kaikki ihmiset, myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt, yhtä arvokkaita kuin muut ihmiset 400-vuotiaassa Kokkolassa.

Kirjoitin Päätoimittajalta-kirjoituksessa 11.10. ymmärtäväni, että arvokonservatiivit ja uskonnollisista syistä konservatiivisia näkemyksiä edustavat ihmiset ovat hämmentyneitä liputusasiasta. Edelleen olen sitä mieltä, että meidän on mentävä eteenpäin ja avattava oma kaupunkimme kaikille. Yhteiskunta muuttuu ja elämä on erilaista kuin joskus vuosikymmeniä sitten.

Joskus isot ja ihmisiä erottavat päätökset jakavat ja aiheuttavat vastakkainasettelua. Aina ei kaikissa asioissa ole yhteistä näkemystä eikä sellaiseen voi pakottaa, mutta joskus on sopeuduttava hankaliinkin ratkaisuihin. Kokkola on moderni kaupunki, joka haluaa porskuttaa Suomen kartalla elinvoimaisena ja houkuttelevana asuinpaikkana kaikille ihmisille. Nyt on aika keskittyä muihinkin asioihin.